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遊日注意！「今冬最強寒流」襲西、北日本　明起降大雪

▲▼北海道大雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲北海道已率先降下大雪，21日起日本海沿岸也將有大量降雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

此次冬季最強寒流即將席捲日本，西日本與北日本地區等日本海沿岸預計21日起將降下大雪，不只九州平地會有猛烈降雪，北陸更有可能出現「警報級大雪」。當局則提醒，務必小心路面積雪與結冰。此外，整體天氣預計自28日起回溫。

根據《愛電視台》報導，日本氣象廳20日發布降雪情報並指出，21日至23日之間以北日本至西日本的日本海沿岸為主的地區將會降下大雪。事實上，早在上周氣象廳就提醒，日本將會迎來「10年一度」的超低溫，而強烈寒流也在20日流入日本列島。

北日本整體氣溫至24日以前，仍會因寒流出現比往年還要寒冷的溫度，也有部分地區將會「非常寒冷」。日本海沿岸地區的降雪量會持續增加，不過28日起將陸續回溫。由於氣溫變動大，氣象廳也提醒要做好除雪準備。

根據《日本放送協會》報導，西日本與北日本地區21日起整體會颳起強風並降雪，而平地也有可能降下大雪。特別是近畿地區、中國地區、九州北部以及部分東海地區預計會持續降雪，並出現本次冬季首次的「警報級大雪」。

截至21日上午以前的24小時降雪量則不容小覷，北海道預計為50公分、北陸40公分、中國與九州北部等地15公分。

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