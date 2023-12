33歲媽推嬰兒車「休旅車突然衝上人行道」　1舉動奇蹟逃死畫面曝

▲休旅車突然撞向推著嬰兒車的女子。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

英國街頭發生驚險事件,一名女子在人行道上推著嬰兒車時,一輛休旅車突然衝到人行道上,直接撞向女子與嬰兒車,路人目睹事件後趕緊上前幫忙,發現女子情急之下把嬰兒車轉到身後方,母女幸運只受輕傷。

事件16日下午4時11分左右發生在西密德蘭郡(West Midlands)索利赫爾市(Solihull)街上,從網路上流傳影片可看到,33歲女子在人行道推著嬰兒車時,一輛休旅車突然往他們的方向撞過去,車子後來還失衡翻覆在地上。

A car was being driven along Warwick Road in Olton when it mounted a pavement at speed and flipped over in front of a mum and her child.



Incredibly, neither were injured and the driver escaped with cuts and bruises.



Read similar ???? https://t.co/mKSCDtWMTg pic.twitter.com/aXGwlCcD3W