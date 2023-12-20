「月收16萬台幣」一天工作6小時　澳洲農場苦請不到人

▲澳洲農業嚴重缺工，尤其是採摘蔬果的工人。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

澳洲農場長期面臨嚴重缺工，即使開出薪資優渥的職缺，每天只要工作6小時，月薪將近8000澳幣（約新台幣16萬元），而且工作環境非常好，每天沉浸在新鮮空氣與美麗的大自然裡，卻仍苦徵不到員工。

澳洲國會議員韋伯斯特（Anne Webster）形容，該國農業嚴重缺工是「正在發生的悲劇」，以柑橘盛產地桑瑞亞（Sunraysia）為例，儘管農夫收成豐碩，出口市場也很健康，卻缺乏最關鍵的人力，「柑橘業產值高達5.2億澳幣（約新台幣110億元）。但如果它掉在地上，就一文不值了。」

韋伯斯特指出，柑橘採收者每天可賺400澳幣（約新台幣8461元），也就是每周2000澳幣（約新台幣4.2萬元），工時自上午10點半到下午4點半，「但工人實在太少了，讓農作物處於落地的風險中。」去年，她選區的農夫別無選擇，僅能種植數英畝的果樹。

▲來不及採收而掉落在地的柑橘農損。（示意圖／CFP）



《太陽報》指出，澳洲南部一年四季都可以採摘柑橘類與藍莓、桃子、櫻桃等軟性水果（soft fruits），塔斯馬尼亞、昆士蘭州與西澳大利亞州也有不同季節的盛產作物。在維多利亞州，大多數類似職缺會在每年11月至隔年4月開放，主要收成農產品包括番茄、菸草、葡萄。

但自新冠疫情爆發、多國採取邊境管制後，澳洲的背包客大量離去，導致季節性勞工匱乏，儘管政府制定計畫吸引求職者，分別為澳洲與國際勞工提供6000澳幣（約新台幣12.7萬元）與2000澳幣的補貼，卻仍未能顯著解決危機。

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