快訊／台中第二選區立委抽籤號次出爐！　1號顏寬恒、2號林靜儀

▲台中第二選區立委選舉競爭激烈，今天抽籤號次出爐，顏寬恒抽中一號。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

2024總統暨立委選舉決戰24天，台中市選委會今日舉行立委候選人號次抽籤，其中激戰區中二選區號次出爐，誓言收復失土的國民黨顏寬恒親自出席抽籤，抽中1號，高喊「一定當選、一馬當先」；角逐連任的民進黨候選人林靜儀，也是本人抽籤，抽中2號，喜喊「美德雙全」！

▲林靜儀抽中二號，高喊美德雙全。（圖／記者游瓊華攝）

顏寬恒昨才按鈴控告對手、民進黨立委林靜儀「意圖使人不當選」，今天兩人坐在台上等候抽籤，被媒體稱「是史上最近距離」。事後林靜儀受訪坦言，在等候抽籤時與顏寬恒沒什麼互動，但平常有些行程還是會遇到，只是次數比補選少。

▲林靜儀提到過去10年中二選區補選都與顏家有關，且選民對於頻繁投票感到厭倦，對政治感到冷漠，是這次選舉的一大挑戰。（圖／記者許權毅攝）



另外顏寬恒則表示，很感謝抽到一號，抽中一號代表一路領先、一馬當先，不會辜負人民請託，強調過去四年地方建設都停滯，第二選區不能再空轉，也向對手林靜儀喊話，抹黑造謠、打壓手段大可不必。

▲顏寬恒向對手林靜儀喊話，選舉若用抹黑造謠、打壓手段大可不必。（圖／記者許權毅攝）

