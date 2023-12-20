被從科州總統初選除名「恐引他州跟進」　川普陣營：將提上訴

▲ 川普被科州法院裁決禁止參加總統初選。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科羅拉多州最高法院19日做出歷史性裁決，將共和黨籍前總統川普從該州2024年總統初選選票中除名。科州並非共和黨票倉，但未來恐怕有其他州法院跟進，川普競選團隊已宣布將提出上訴，川普盟友也紛紛抱不平，黨內競爭對手甚至揚言退選力挺。

綜合《美聯社》、CNN等美媒，川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）19日晚間聲明指出，「科羅拉多州最高法院今晚頒布一項完全錯誤的決定，我們將迅速向美國聯邦最高法院提起上訴，同時要求暫停執行這項極不民主的決定。」

科羅拉多州是民主黨票倉，自2004年小布希（George W. Bush）擊敗民主黨候選人凱瑞（John Kerry）過後，民主黨連續4次在該州贏得總統選舉，且差距最懸殊的就是2020年。

當時拜登以55.4%得票率勝出，川普以13%劣勢吞敗，事實上不需要科州選票也可贏得明年大選，但他面臨的風險是可能有更多法院和選舉官員效仿，在他必須拿下的州份被禁止參選。

▲ 拉馬斯瓦米揚言退出科羅拉多州初選，力挺川普。（圖／路透）

共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）發文砲轟，科州法院這項決定「干預選舉」，並稱委員會法律團隊「期待協助川普爭取勝利」。

4月曾提出「台灣每個家庭發1把槍」政見的共和黨總統候選人、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）更指出，「今天這項決定是新一波干預選舉的策略，目的是讓政敵噤聲」，透過剝奪美國人為自己選擇的候選人投票的權利，讓民主黨傀儡得利。

拉馬斯瓦米揚言退出科州初選，除非川普能夠參與，更呼籲佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）及前南卡羅來納州州長海莉（Nikki Haley）等候選人跟進，「否則他們就是在默認這種將為國家帶來災難性後果的非法行動。」

克里斯蒂拒絕直接回應拉馬斯瓦米，「但我要說的是，我不認為川普應該被任何法院阻止當上美國總統」，認為剔除他將「對國家不利」，且目前也尚無刑事審判證明他煽動國會暴動。

▲ 2021年美國國會暴動，川普支持者抗議選舉不公。（圖／路透）

眾議院議長強生（Mike Johnson）則表示，這項裁決不過是「不加掩飾的黨派攻擊」，認為被提名人應該由選民決定，「不論政治派別為何，每名登記投票的公民都不該被剝奪支持前總統，以及每次都在共和黨初選民調中領先的人的權利。」

川普盟友也紛紛表示憤怒，包括他執政時期的住房與城市發展部長卡森（Ben Carson）、共和黨眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）及亞利桑那州參議員候選人萊克（Kari Lake），指責科州法院剝奪人民選舉權，做出獨裁者的行徑。