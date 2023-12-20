冰島變火燒島！火山爆發震撼影片曝光　專家憂離核電廠太近

▲整個冰島乍看之下宛如「火燒島」。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊



冰島在當地時間18日晚間22時左右，西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes）發生火山爆發，熔岩噴發高度達到100多公尺。當地影像也可見，火山噴發活動相當劇烈，岩漿不斷噴發，整個冰島乍看之下宛如「火燒島」，相當壯觀震撼。

其實雷克雅內斯半島區域早在10月底開始，就不斷發生頻繁地震，多處道路都被震壞，因此當局就認為火山爆發隨時有可能發生，隨即下令撤離當地近4000名居民，並關閉附近的知名景點藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉度假村。不過有專家擔心，這次火山爆發的地點剛好鄰近一處核電廠，並直呼「這是最糟糕的狀況」，深怕後續造成更嚴重的影響。

▲夜間空拍當地狀況。（翻自《每日郵報》）

▲這次雷克雅內斯半島火山噴發的規模，比近年來的火山噴發都要大上很多倍。（翻自《每日郵報》）

據悉這次火山的爆發位置位於格林達維克東北部約4公里處，屬於法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）的哈加山（Hagafell），地面裂縫長達3.5公里，熔岩流動速度約為每秒100至200立方公尺，且相關的地震活動正在朝格林達維克移動。另外當地媒體報導也認為，這次雷克雅內斯半島火山噴發的規模，比近年來的火山噴發都要大上很多倍。

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