喬不攏！安理會「加薩決議案」表決再延後　就怕美國三度否決

▲ 各國大使討論向加薩加派救援物資的決議草案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈戰爭已逾2個月，聯合國安全理事會針對向加薩加派救援物資的表決19日再度延後，為避免美國第三度使用否決權，成員國間的談判仍在持續。

根據《路透》，安理會15個成員國原定18日針對這項由阿拉伯聯合大公國起草的決議進行投票，但外交官透露，由於阿聯和美國難以就停止敵對行動及設立聯合國援助監督機構的提議等措辭達成共識，表決一再延後。

這項決議草案要求以色列和哈瑪斯，允許從陸海空向整個加薩地帶運送救援物資，並要求聯合國監督送達當地的援助。當被問及是否接近達成協議，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）19日表示，「我們正在努力，我們真的有。」

外交官指出，美國希望緩和草案中「呼籲緊急停止敵對行動，使人道救援能夠安全、不受阻礙地進入，並呼籲採取緊急措施，實現可持續的停火」相關措辭。

美國和以色列反對停火，因為他們認為這對哈瑪斯有利。但華府支持暫時休戰以保護平民，並尋求釋放被哈瑪斯挾持的人質。華府傳統上皆保護盟友以色列不受安理會任何行動影響，自10月7日哈瑪斯發動突襲以來，已經兩度否決安理會行動。

外交官透露，華府對於草案中要求聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在加薩建立機制，「專門監督通過非衝突當事國陸路、海路及空路向加薩提供的所有人道救援物資」的提議也有所不滿。

在以色列的監督下，有限的物資和燃料已通過埃及的拉法關卡進入加薩，但聯合國官員及救援人員稱，這遠遠無法滿足加薩人民基本需求。

美國駐聯合國使團發言人埃文斯（Nate Evans）19日表示，「我們認為需要大幅增加對加薩的人道援助，正如我們在當地努力透過外交實現的一樣。」