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爸出門買聖誕禮物　5孩在家活活燒死！陳屍同一間臥室　

▲▼消防員、火災、起火、火場、縱火、救火。（示意圖／CFP）

▲起火點疑似位於1樓樓梯附近，導致當時在2樓的5名死者無法逃生。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國亞利桑那州一名父親將5名未成年孩童留在家後，便獨自外出購買聖誕節禮物，然而家中卻突然發生大火，由於火勢擋住逃生口，5名孩童無人生還。儘管事發時鄰居曾試圖努力滅火，但是因為不知屋中有人，因此不敢貿然闖入救人。目前警方仍在調查火災發生的詳細原因。

根據BBC報導，火災發生於17日下午5時，火勢瞬間就席捲了這棟2層樓高住宅。警方指出，當時屋內共有5名孩童，分別為2歲、4歲、5歲、11歲以及13歲，其中11歲孩童是屋主的親戚，而其餘4人則是他的孩子。

屋主向警方供稱，17日當天他留下5個孩子在家，獨自一人外出購買孩子的聖誕禮物與其他生活日用品，離開的時間大約2.5小時。經過當局初步調查，起火點位於1樓入口通道，疑似是因此導致當時在2樓臥室的孩子無法逃生。

警消進入火場後，在2樓的一間臥室發現5名死者陳屍於此。而從火場鑑識結果判斷，火勢從1樓一路往樓梯向上蔓延，徹底擋住下樓逃生的路。

目擊民眾表示，鄰居們發現火勢後，隨即合力使用水管與梯子滅火，大家試圖將車庫門打開，並把東西拉出來，但是當他們靠近車庫內的連通門時，煙霧就開始不斷竄入車庫，使人窒息，所有人只能退後。他強調，當時在場的人都不知道房子裡還有人，不然就會試圖營救孩子。

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