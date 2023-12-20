歌手許佳玲遭男粉絲刺殺！　至少4人路過「沒發現兇手搬遺體」

▲有3人路過現場但沒發現兇手正在搬運遺體。（圖／翻攝自中國報）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞26歲駐唱歌手許佳玲18日遭男粉絲連捅多刀身亡，而根據網路上流傳的行凶畫面顯示，兇手準備將許佳玲的遺體搬到車上時，至少有4名路人經過現場，卻沒有人發現異樣，錯失了救援機會。最後是住在案發現場樓上的住戶目睹整個行兇過程後報警，警方也依照報案人提供的車牌號碼，在案發3小時後逮捕兇嫌。

▲許佳玲準備與男友結婚，結果卻遭粉絲刺殺身亡。（圖／翻攝自星洲網）



根據《中國報》報導，許佳玲18日下午1時20分左右和44歲男粉絲約在雪蘭莪州巴生市（Klang）的餐廳見面，沒想到用餐過後，兇手就在座車旁持刀刺向許佳玲，導致她身中多刀身亡。男嫌在案發後將許佳玲搬運到副駕駛座上，沒想到行兇全程已被住在樓上的目擊者全拍了下來。

當地警方在18日下午2時17分接獲報案，報案者表示，他看見一名身穿黑色衣服的兇嫌持刀砍人，同時用手機拍下全程，並告知警方案發地點和車牌號碼。從網路上流傳的畫面顯示，報案人語氣相當害怕，不斷說著，「他捅死人了！」

此外，行兇畫面也顯示，當兇嫌將奄奄一息的許佳玲搬上副駕駛座時，有3名路人經過現場，雖然他們都曾朝車輛方向望去，但未察覺異樣而離開現場，隨後也有一輛轎車行經，但也沒有停下，最終錯失救援許佳玲的機會。

▲當兇嫌將奄奄一息的許佳玲搬上副駕駛座時，有3名路人經過現場。（圖／翻攝自中國報）



馬來西亞警方指出，巴生市重案組刑警在當天下午4時20分抵達兇嫌住家，並當場將他逮捕。據了解，嫌犯行兇後把車子停在自家門前，「兇嫌試圖叫醒許佳玲，但發現她已沒有任何反應，所以就用同把刀刺向自己。」

許佳玲與男友劉宇揚今年3月開始交往後，很快陷入熱戀，在今年7月同居，準備結婚，兩人17日還拍攝了婚紗照，準備明年1月挑選照片。

死者弟弟許偉祥表示，家人並不知道大姊許佳玲受到一名中年男子的追求，所以他們在接到噩耗的時根本無法接受。許偉祥也和劉宇揚在巴生中央醫院太平間召開記者會，尋求案發當天在餐廳附近的目擊者，盼能還原案件真相，釐清兇嫌為何行兇，還許佳玲一個公道。

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