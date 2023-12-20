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冰島火山爆發最新影片曝！　岩漿噴湧「滾燙紅河」燒融雪地

記者張靖榕／綜合外電報導

冰島西南部的海爾加費德火山（Helgafell）18日晚間噴發，最新空拍機畫面捕捉到岩漿噴飛，以及宛如一條「滾燙紅河」向下流入雪白大地的壯觀景象。

▲冰島火山噴發。（圖／翻攝X「@PaulTreyvaud／@ethanblagg」）

▲冰島火山噴發。（圖／翻攝X「@PaulTreyvaud／@ethanblagg」）

冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）周邊地區自今年10月下旬以來，頻繁吃現地震活動，活火山海爾加費德火山終於在本月18日晚間10時17分噴發，火山裂縫長度約3.5公里、熔岩以每秒100至200立方公尺的速度流動，噴發量是雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）前幾次噴發量的數倍。

最新流傳在社群平台上的空拍機影片顯示，紅色的岩漿在火山口不斷噴發，溢出的岩漿則向山下流出一條紅河，網友表示為了拍攝這個壯觀的景象，他可憐的無人機都融化了。

冰島民防部門高級警官Vidir Reynisson表示，火山的噴發來得非常迅速，是相當重大的火山活動，「熔岩似乎從火山的一個大裂縫中向四面八方流動。（熔岩）噴流非常高，所以一開始似乎是一次強大的噴發。」

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