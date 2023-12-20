北市士林北投立委號次出爐　吳思瑤1號、張斯綱2號、侯漢廷4號

▲台北市長蔣萬安為黨籍立委候選人助陣。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市選舉委員會今（20日）舉辦區域立法委員選舉候選人號次抽籤，其中第一選區（台北市士林區、北投區）共有8位候選人，抽籤號次分別為：民進黨吳思瑤1號、國民黨張斯綱2號、人民民主黨賴宗育3號、無黨籍侯漢廷4號、人民最大黨張臺勝5號、人民最大黨胡金城6號、無黨籍許盛鋒7號、臺灣雙語無法黨陳執中8號。

選戰倒數階段，今天一早8點多，台北市長蔣萬安也到信義區行政中心外，為黨籍立委候選人助選，現場也有不少支持民眾到場，希望能號次抽籤能抽個好彩頭。





▲民進黨吳思瑤由助理代抽抽到1號。（圖／記者楊惠琪攝）

因泛藍整合分裂，台北市第一選區由民進黨現任立委吳思瑤對上國民黨台北市議員張斯綱、無黨籍參選的新黨市議員侯漢廷，上演「三腳督」戰局，戰況撲朔迷離。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前分析，目前局勢是「兩強一弱」，在侯漢廷未宣布參選之前，張斯綱與吳思瑤的民調互有輸贏，但在侯漢廷宣布參選後，藍軍的票就被瓜分掉，因此，這區會非常辛苦。

完整抽籤號次如下

1號 吳思瑤（民進黨）

2號 張斯綱（國民黨）

3號 賴宗育（人民民主黨）

4號 侯漢廷（無黨籍）

5號 張臺勝（人民最大黨）

6號 胡金城（人民最大黨）

7號 許盛鋒（無黨籍）

8號 陳執中（臺灣雙語無法黨）