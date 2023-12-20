風流男偷吃被原諒　「老婆3年後出軌」還嗆：我有權外遇

▲曾經偷吃的人夫慘遭妻子出軌背叛。（示意圖／翻攝自Pexels）



圖文／CTWANT

5年婚姻在相互背叛中崩潰。國外一名人夫3年前被老婆抓包偷吃後痛改前非，再也沒有任何踰矩行為，怎料當初原諒他的妻子，竟和別人發展出婚外情，還嗆「你先偷吃，我有權外遇」，讓他心痛的向網友們求救。

當事人在網路論壇「Reddit」發文表示，自己結婚隔年就因酒醉偷吃被妻子抓包，好在老婆當時原諒了他，且他之後再也沒做出背叛另一半的行為，怎知3年後的今天竟會逮到妻子出軌的對話紀錄證據。

更讓原Po驚訝的，是妻子覺得偷吃合情合理，並使出「哈利，你竟然用我的魔法對付我」，反控他出軌在先，自己不過是原樣奉還。原Po無奈表示，老婆之後離家出走，雖然這是他偷吃後應得的下場，「但我當時是酒後亂來，跟她不一樣」，並詢問網友們看法。

對此，鄉民們一致認為原Po沒得到妻子真正的原諒，「她只是不再談論這件事而已」、「她選擇了別人不是你，你有過一段風流韻事，她卻有個徹底與完整的關係」。也有網友建議原Po趕緊找婚姻諮詢師協商。

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