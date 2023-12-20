美國百萬育兒YTR認了虐童！　12歲兒「雙手遭上銬」渾身傷

▲美國YouTuber露比經營YouTube頻道8 Passengers，靠著分享育兒經驗走紅。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國YouTuber露比（Ruby Franke）經營YouTube頻道8 Passengers，靠著分享育兒經驗走紅，一度累積近250萬粉絲，沒想到她私下卻殘忍虐待孩子。露比的12歲兒子今年8月爬窗逃家，被鄰居發現他手腳有捆綁傷痕，且有營養不良跡象，才讓她的真面目曝光，如今她也在法院承認4項嚴重虐待兒童罪刑，每項罪名最重可判15年徒刑。

根據CNN報導，露比的YouTube頻道8 Passengers於2015年成立，她在頻道裡分享與孩子在猶他州的生活經驗，儘管一度累積近250萬粉絲追蹤，但後續卻爆出許多教育問題，包括她因6歲孩子忘記帶便當而拒絕給他午餐吃，或是揚言丟掉孩子最珍貴的物品，也有不少網友向兒福機構檢舉他們虐童。

調查人員指出，露比12歲的兒子在今年8月逃出家門被鄰居發現，當時男童的手腕和腳踝有開放性傷口，還有明顯的綑綁痕跡，他還不斷向鄰居要求水和食物，有嚴重營養不良跡象，警方獲報後露比也立刻遭到逮捕。

▲露比承認4項虐待兒童罪名。（圖／達志影像／美聯社）



根據法庭文件顯示，露比18日承認了4項嚴重虐待兒童罪名，她在法庭上表示，「我對我的家人和孩子感到最深切的遺憾與悲傷，我確實有罪。」目前孩子們已交由兒童與家庭服務部門保護，而露比的每項罪名最高可判處15年監禁和最高1萬美元的罰款，她的律師表示，露比將持續被關押至2024年2月被判刑，預計每個罪名將連續服刑。

檢察官指出，現年41歲的露比最初被控6項罪名，但她對其中2項堅不認罪，而作為認罪協議的一部分，她將出庭作證商業夥伴喬迪（Jodi Hildebrandt）的虐童指控；法庭文件顯示，露比在今年5至8月間，故意讓另一名成年人對其9至12歲的孩子造成嚴重身體傷害。

調查人員在文件中描述，露比讓孩子相信自己被惡魔附身，必須心甘情願地服從指令避免遭到懲罰，而懲罰是懺悔的必須手段，「她告訴孩子，所做的一切都是出自於愛。」除了露比的兒子外，她9歲的女兒也遭遇類似虐待，除了被剝奪食物和水外，還被迫在炎熱的天氣下赤腳工作，腳上都留有明顯的結痂和水泡。

露比在認罪協議的文件中坦承，她逼迫孩子在炎熱的戶外工作，沒有給予足夠的水和食物，也不讓他們接觸書籍和任何電子產品。她的兒子今年7月曾試圖逃跑，但他的手腳不是被上銬，就是被綁上重物，最後因雙手嚴重受傷被帶回家中治療，並隨意用膠帶包紮起來。

當地衛生部門指出，露比的4名未成年孩童已交由兒童與家庭服務部門照顧，目前她的YouTube頻道已經關閉，且她的丈夫也於上個月提出離婚。