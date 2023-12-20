澤倫斯基：烏軍提議動員50萬人入伍抗俄

▲烏克蘭總統澤倫斯基正在考慮是否動員更多軍人。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰事陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基表示軍隊希望再動員50萬名軍人，而他正在衡量是否答應動員。與此同時，他也表示確信美國將會兌現援助基輔抵抗俄羅斯的承諾，再撥款數十億美元給烏克蘭；當被問到烏克蘭是否正在輸掉戰爭，他直截了當回答，「並沒有」。

綜合外電報導，儘管烏軍成功擋下俄羅斯進一步的侵略，但今年春季大反攻至今的反推戰線努力仍遇到重重阻礙，更因此損失大量官兵，對比俄羅斯幾次的大軍動員，烏軍如今也想增員50萬名部隊抵禦俄國。澤倫斯基19日表示，他要求軍隊高層先提出計畫的詳細細節，他考慮過後才會決定是否允許動員。

動員也需要花大錢，澤倫斯基表示烏克蘭估計會為此花費134億美元（約新台幣4194億元），其他還包括前線部隊必須進行輪替，以及允許前線士兵在經歷22個月的全規模戰爭後，能夠回家探視。

烏克蘭國防部數據指出，烏軍規模在今年10月達到80萬人，這還不包括國民衛隊以及其他單位，總計烏克蘭穿制服的服役軍人達到100萬人。然而國土與人口數都比俄羅斯還大的侵略國俄羅斯，部隊規模自然也比烏軍大上許多，儘管裝備參差不齊。

▲澤倫斯基說，他有信心會繼續得到美國的援助。（圖／達志影像／美聯社）



澤倫斯基於基輔在年終記者會上被問及，當俄軍擋下了大部分的烏克蘭反攻攻勢，是否代表俄軍在今年逐漸站上風，他斷然駁斥了這項說法，「俄羅斯今年所有的預定目標都失敗了」，但在西方先進武器助攻卻沒能打出亮眼成績後，他也承認烏軍仍面臨許多挑戰。

隨著以哈衝突爆發以及美國南部邊境維安問題，美國國會擋下了新一輪援助烏克蘭的法案，本周又將進入重要聖誕節假期，國會議員們紛紛都休會回家過節，但援烏的610億美元（約新台幣1.9兆元）法案仍躺在國會，美國國防部先前已多次表明，援烏的資金已經幾乎見底。

歐盟方面，也因為親俄匈牙利總理奧班（Viktor Orban）再度出手阻擋，使得545億歐元（約新台幣1.87兆元）援烏計畫被擋下，必須重新推動計畫。

不過澤倫斯基施壓，「我有信心美國不會讓我們失望，我們與美國之間的協議將會實現。」對於歐盟他也同樣有信心，但至於北約的援助就沒有那麼樂觀，「對我們來說，北約是最有力的選擇，但我們還沒被邀請加入北約。目前所有我們可以有望成為會員國的信號都是無稽之談，我們沒有收到任何確切的邀請，任何一個夥伴都沒有。現在實在很難想像，這要怎麼成真。」