美宣布成立10國聯盟　聯手保護紅海商船對抗胡塞武裝

▲美國宣布成立10國聯盟，聯手對抗胡塞武裝。（圖／翻攝X）



文／中央社

美國今天宣布成立10國聯盟，以保護穿越紅海船隻免遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的飛彈和無人機攻擊，加入這項「多國安全倡議」的國家包括英國、法國、巴林和義大利。

綜合法新社和路透社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在聲明中說：「尋求維護航行自由基本原則的國家必須團結起來，因應這個非國家行為者構成的挑戰。」

目前在巴林訪問的奧斯汀表示，他們將在紅海南部和亞丁灣（Gulf of Aden）聯合巡邏。

獲伊朗撐腰的「青年運動」頻頻攻擊航行於紅海的油輪、貨船和其他船隻，全球大約12%的貿易都依賴這條航線。

奧斯汀表示，這個安全聯盟的運作目標是「確保所有國家的航行自由，以及促進區域安全與繁榮」，成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。

奧斯汀在聲明中說：「這是一項需要集體行動的國際挑戰。因此，我今天宣布成立『繁榮守護行動』（Operation Prosperity Guardian），這是一項重要的新多國安全倡議。」

「青年運動」稍早表示，他們18日在紅海襲擊兩艘「與以色列有關」的船隻，以聲援加薩（Gaza）巴勒斯坦人；與此同時，有愈來愈多航運業者選擇避開這條安全風險升高但至關重要的水道。

總部位於瑞士的地中海航運公司（MSC）、法國達飛航運集團（CMA CGM）、德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、比利時油輪公司歐航（Euronav）和丹麥馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）等大型航商已決定繞道，以避免船隻及人員安全遭受威脅；台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也陸續宣布暫停通行紅海。

「青年運動」先前揚言將針對所有前往以色列的船隻，無論國籍，並警告國際航運業者不要與以色列港口進行交易。

奧斯汀昨天訪問以色列時，直截了當地將「青年運動」攻擊歸咎於伊朗。

他說：「伊朗必須停止支持『青年運動』攻擊商船。」

奧斯汀在特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上說：「在我們致力讓區域保持穩定的同時，伊朗卻持續支持恐怖組織和民兵，加劇緊張局勢。」