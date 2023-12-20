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陸人湧入東京灣「盜撈梭子蟹」　還拍照PO網炫戰果！日漁民氣炸了

▲▼大批陸人日本海岸狂撈梭子蟹 當地漁民無奈：別來攪亂。（圖／翻攝自小紅書）

▲陸人湧入日本海岸「狂撈海量梭子蟹」，讓日本漁民氣炸了。（圖／翻攝自小紅書）

記者趙蔡州／綜合報導

日本東京灣近日出現一個奇特現象，有不少居民發現大量中國人跑到東京灣沿岸非法大量撈捕梭子蟹，過程中使用了流刺網，事後還在網路社交平台「小紅書」分享如何捕撈、烹調梭子蟹等教學，讓不少日本漁民十分氣憤，希望這些人別再搗亂他們賴以為生的地方。

根據日本《朝日電視台》報導，日本千葉縣木更津市居民近期發現，有不少中國人趁著深夜闖入當地金田漁港及海岸捕撈梭子蟹，儘管漁港及海岸的入口附近都有設置「無關係者禁止入內」的告示牌，仍有不少漁民、漁貨業者經常目擊，有陌生人半夜拿著手電筒偷偷闖入。

木更津漁貨現撈現賣業者板倉表示，她相當厭惡這種未經許可就擅自捕撈的行為，木更津現撈現賣的梭子蟹相當熱銷，許多人會特地打電話跟商家訂購，加上梭子蟹是季節性漁獲，擔心一旦不肖人士非法大量捕撈，或為了捕撈破壞生態，未來可能會出現沒有梭子蟹可賣的情況。

金田漁民工會會長高橋敏夫則說，他最近在漁港周邊巡邏時，曾當場抓到一名擅自闖入捕撈梭子蟹的人，對方當時提著一大籃螃蟹回到車上，被抓到後對方坦承自己是中國人，聲稱捕撈的梭子蟹都準備自己食用，沒有打算販賣，不知道這個地方禁止進入。

▲▼大批陸人日本海岸狂撈梭子蟹 當地漁民無奈：別來攪亂。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼大批陸人日本海岸狂撈梭子蟹 當地漁民無奈：別來攪亂。（圖／翻攝自小紅書）

▲小紅書上近日出現非常多人在分享「木更津趕海」的成果。（圖／翻攝自小紅書）

高橋敏夫也透露，這些在木更津捕撈到梭子蟹的人，回家後在網路社交平台「小紅書」分享成果並標註地點，導致有越來越多的中國人跑來捕撈，他甚至還在漁港發現一張使用過的流刺網，由於當地漁民根本不會在該處設網，所以只有可能是外地人擅闖設置的，讓他痛斥這些擅闖者「非常惡質」。

報導提到，實際到「小紅書」搜尋，確實有不少網友貼出捕撈的成果，還有人分享應該準備什麼工具、如何烹調梭子蟹等教學。為了避免類似情況越來越嚴重，當地目前已特別使用簡體中文設置告示牌，高橋敏夫感嘆，「希望他們不要再擅自闖入我們生活的地方，搗亂（破壞）我們賴以維生的場所」。

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