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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／擔心ECFA會中斷？　47.1%認為賴蕭當選兩岸經貿會惡化　

▲民進黨總統候選人賴清德出席海內外學術力信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《ETtoday民調雲》最新2024總統大選民調顯示，當被問到三組候選人中絕對不會投給哪一組？有40.5%民眾表示不會投給賴蕭配最多。而針對兩岸議題，有47.1%民眾認為2024年若由賴清德當選，可能會讓兩岸經貿往來及人民交流變得惡化。

根據《ETtoday民調雲》調查，賴蕭配支持度35.9%、侯康配34.7%、柯盈配19.6%、不投票或投廢票1.5%、不知道8.3%。在看好度方面，有44.3%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，30.1%看好侯康配，13.8%看好柯盈配，另有11.8%表示不知道/沒意見。

不過，若被問及三組候選人中，絕對不會投給哪一組？調查結果顯示，有40.5%民眾表示不會投給賴蕭配，27.3%絕對不投給侯康配，而絕對不投給柯盈配者則有20.6%，此外，有11.5%的民眾表示不知道/沒意見。

日前中國大陸公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，使得中國大陸是否中斷ECFA等措施受到關注。調查顯示，有47.1%民眾認為2024年若由賴清德當選總統，可能會讓兩岸經貿往來及人民交流變得惡化，其次依序為侯友宜16.4%、柯文哲11.6%，但也有24.8%表示不知道／沒意見。

▲▼2024總統大選最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲2024總統大選最新民調，可點圖放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

中國商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，本來調查期限至明年1月，15日提早突襲公告，認定台灣對大陸貿易限制措施「構成貿易壁壘」。賴清德回應，台灣跟中國都是世界貿易組織會員國，有爭端都應該尋求組織機制，選前一個月特意公開是公然介入台灣選舉；侯友宜則批評，民進黨政府在當年說過ECFA是「糖衣毒藥」，這幾年執政他把ECFA當作「大補藥」，籲民進黨政府，好好跟大陸協商，「不然賴清德又在吹牛說GDP會達到3.5％，你要從哪裡來？。」

該民調為《ETtoday民調雲》於12月18日至19日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,224份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。經費來源是ETtoday新聞雲。

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