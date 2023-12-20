ET民調／擔心ECFA會中斷？　47.1%認為賴蕭當選兩岸經貿會惡化　

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《ETtoday民調雲》最新2024總統大選民調顯示，當被問到三組候選人中絕對不會投給哪一組？有40.5%民眾表示不會投給賴蕭配最多。而針對兩岸議題，有47.1%民眾認為2024年若由賴清德當選，可能會讓兩岸經貿往來及人民交流變得惡化。

根據《ETtoday民調雲》調查，賴蕭配支持度35.9%、侯康配34.7%、柯盈配19.6%、不投票或投廢票1.5%、不知道8.3%。在看好度方面，有44.3%民眾看好賴蕭配會當選2024總統與副總統，30.1%看好侯康配，13.8%看好柯盈配，另有11.8%表示不知道/沒意見。

不過，若被問及三組候選人中，絕對不會投給哪一組？調查結果顯示，有40.5%民眾表示不會投給賴蕭配，27.3%絕對不投給侯康配，而絕對不投給柯盈配者則有20.6%，此外，有11.5%的民眾表示不知道/沒意見。

日前中國大陸公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，使得中國大陸是否中斷ECFA等措施受到關注。調查顯示，有47.1%民眾認為2024年若由賴清德當選總統，可能會讓兩岸經貿往來及人民交流變得惡化，其次依序為侯友宜16.4%、柯文哲11.6%，但也有24.8%表示不知道／沒意見。

▲2024總統大選最新民調，可點圖放大。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

中國商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，本來調查期限至明年1月，15日提早突襲公告，認定台灣對大陸貿易限制措施「構成貿易壁壘」。賴清德回應，台灣跟中國都是世界貿易組織會員國，有爭端都應該尋求組織機制，選前一個月特意公開是公然介入台灣選舉；侯友宜則批評，民進黨政府在當年說過ECFA是「糖衣毒藥」，這幾年執政他把ECFA當作「大補藥」，籲民進黨政府，好好跟大陸協商，「不然賴清德又在吹牛說GDP會達到3.5％，你要從哪裡來？。」

該民調為《ETtoday民調雲》於12月18日至19日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday 民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿 20 歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,224份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。經費來源是ETtoday新聞雲。