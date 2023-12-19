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追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死26歲歌手」　把遺體搬回家

▲▼追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死26歲歌手」　把遺體搬回家。（圖／翻攝自星洲網）

▲許佳玲長期在餐廳駐唱，被粉絲糾纏長達2年。（圖／翻攝自星洲網）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞26歲駐唱女歌手許佳玲即將與男友結婚，不料18日下午與一名44歲追求者碰面用餐後，突遭對方狂捅8刀奪命，遺體還被載走。男友悲痛表示，曾聽女方說過兇手糾纏長達2年，但對方不死心，才勉為其難答應碰面，沒想到竟釀成悲劇。

根據《星洲日報》報導，許佳玲與男友劉宇揚今年3月開始交往後，很快陷入熱戀，在今年7月同居，準備結婚。12月17日，兩人還一起開心拍了情侶照，準備明年1月挑照片，但18日凌晨，許佳玲突然收到了追求者的邀約，希望當天中午在餐廳碰面吃飯。

當天中午，許佳玲與追求者用餐，不料準備離開時，疑似一言不合產生爭執，遭對方連捅8刀，傷口遍布前胸、後背，但關鍵一刀刺中心臟，因此喪命。追求者行兇後，不僅將遺體搬上車，還載回自家，待警消趕到時，女方已明顯死亡。

▲▼追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死26歲歌手」　把遺體搬回家。（圖／翻攝自星洲網）

▲許佳玲在車上被發現時，已無生命跡象。（圖／翻攝自星洲網）

警方調閱監視器後，發現2人用餐時並無異狀，但走出餐廳後疑似發生爭執。男友劉宇揚坦言，曾聽女友說過，一名餐廳顧客在駐唱活動認識了她，隨後追求長達2年，但女友不斷迴避，最後禁不住對方糾纏，勉為其難答應碰面吃飯，不料釀成悲劇。

為此，死者弟弟許偉祥和男友劉宇揚在巴生中央醫院太平間召開記者會，尋求案發當天在餐廳附近的目擊者，盼能讓還原案件真相，釐清兇嫌為何行兇，還女友一個公道。

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