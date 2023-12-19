葉門叛軍出沒紅海！美請求派軍艦「保護商船」　澳國防部：考慮中

▲紅海地區航道近期接連爆發葉門激進團體「青年運動」（Houthi）攻擊商船事件。圖為青年運動於11月19日挾持日本三菱旗下日本郵船（Nippon Yusen）營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

葉門叛軍「青年運動」頻攻擊紅海商船，美國上周向盟友澳洲請求派遣軍艦前往紅海，但澳洲政府至今未回應。澳洲國防部助理部長齊索斯威特今指出，澳洲政府「仍在考慮」，會在適當時機做出決定。

美國上周向澳洲提出派遣軍艦的請求，但澳洲政府至今未正式回應，引發討論與質疑。美國今則宣布成立10國聯盟，以保護穿越紅海船隻免遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的飛彈和無人機攻擊，澳洲並未在列。

齊索斯威特（Matt Thistlethwaite）今天接受澳洲天空新聞（Sky News）訪問指出，對於美國的請求，澳洲政府「仍在考慮」，會在適當時機做出決定。

齊索斯威特也強調，澳洲此刻對海上的支持聚焦在印太地區，澳洲持續與美國及其他盟友在確保南海航行自由上密切合作。維持區域秩序至關重要，這也是澳洲的優先事項。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天表示，這不是美國政府對澳洲政府提出的特別要求，而是其對地區內國家提供支持的普遍請求。他強調，澳洲的首要任務在於區域內，美國理解澳洲正在發揮的重要作用，包括航行自由以及區域內的其他問題。

多數澳洲媒體預測，艾班尼斯政府將做出不派遣澳洲軍艦前往紅海的決定。澳洲人報（The Australian）社論指出，若澳洲政府拒絕美國請求，將使得澳大利亞感到尷尬，這等於向世界發出信號，澳洲不再是全球安全的可靠貢獻者，而是膽小與孤立的政府。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析員海耶爾（Marcus Hellyer）認為，若澳洲總理反對海軍派軍艦前往紅海，原因可能是澳洲海軍艦艇實力受限。

澳洲軍方今晚將與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及其他盟國展開會議，可能在明天做出決定。