化工公司孟山都敗訴！學校毒物外洩案遭判賠近270億　受害人控罹癌

跨國製藥與化工集團拜耳(Bayer)旗下的農業化工公司孟山都(Monsanto)周一(18日)被美國華盛頓州陪審團裁定,必須向西雅圖東北部一所學校的前學生與家長志工支付8.57億美元(約新台幣268.7億元)的賠償與補償金,因為公司生產的有毒物質從燈具外洩,導致他們患病。

根據衛報報導,原告律師表示,陪審團18日裁定,孟山都對於華盛頓州門羅市(Monroe)的學校Sky Valley Education Center使用含有多氯聯苯(PCBs)產品負有銷售責任,裁決中包含7300萬美元的損害補償金和7.84億美元的懲罰性賠償。

報導指出,這所學校的前員工、學生與家長志工等人在多起針對孟山都公司的訴訟中聲稱,在校內接觸到PCBs導致他們罹患癌症、甲狀腺疾病與其他健康問題。孟山都則聲稱,包含血液、空氣和其他測試都顯示,學校的人員未暴露於危險水準的PCBs之中。

