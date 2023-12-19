電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄　退票100萬人次惹議

▲大陸電影《一閃一閃亮星星》上檔宣傳海報。（圖／翻攝界面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸電影《一閃一閃亮星星》由同名網劇原班人馬打造，定檔12月30日，並在12月5日開啓預售。預售首日票房突破7000萬人民幣（約3.09億元新台幣），打破《唐人街探案3》紀錄，成為大陸電影市場華語電影預售首日冠軍。不過，截至16日止，該電影退票人次已超100萬，平台平均退票率18.1%，超越一般電影退票率2%至8%的均值，遭外界質疑灌水。

《界面新聞》報導，網劇《一閃一閃亮星星》2022年1月在愛奇藝上線，雲合數據顯示，熱播期間每集平均有效播放超過1995萬，是2022年最熱門的分帳劇。在愛奇藝站內，該劇最高熱度6928，也是該平台熱度值最高的分帳劇。

網劇《一閃一閃亮星星》是由屈楚蕭、張佳寧主演，劇情講述林北星意外刪除舊手機中的簡訊而回到過去，與昔日形同陌路的校友張萬森相識相戀，還試圖阻止張萬森意外死亡。網劇結尾時，張萬森消失後，林北星獨自一人在下雪的街頭說出，「張萬森，下雪了。你還好嗎，我好想你啊。」

這句台詞意外爆紅，也成為電影版推出「下雪場」的創意來源。預售開啓當日，製片方在微博宣布上映首日的彩蛋活動。據了解，《一閃一閃亮星星》將在大陸全境選擇1314間影院在當日13時14分開啓「下雪場」，購買該場次電影票的觀眾將獲得官方定製的人工雪罐以及人物卡片。

「下雪場」也成為預售灌票風波外，另一個引發爭議的問題。在售票平台淘票票和貓眼上，不同城市不同影院標註「下雪場」場次電影票大多已售罄，自然催生二手市場的價格。對此，《一閃一閃亮星星》官微還公開呼籲稱，「隨著預售開啓……市場出現黃牛趁機故意抬高票價，導致預售票價超高的現象，這一行為嚴重傷害了觀眾的觀影熱情。閃閃特此呼籲各位親愛的觀眾仔細辨別，共同抵制黃牛炒票價行為。」

《一閃一閃亮星星》被認為是大陸電影市場元旦強檔，在貓眼專業版想看人數超過182萬，是同期想看人數最多的影片。在高人氣和開出「天花板」預售票房後，《一閃一閃亮星星》能否在元旦檔期突圍成功，成為外界關注的焦點。

