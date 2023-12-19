視高職兒如己出幫籌錢上學...1家3口國道遇死劫　獨留他孤伶落淚

▲國3竹山段昨晚發生死亡車禍，施男一家三口命喪國道 。（圖／記者高堂堯攝）



記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

國道3號246.8K竹山段昨(18)日深夜10時許發生一起死亡車禍，造成1家3口喪命悲劇，43歲施男駕車自撞護欄，導致車內42歲謝姓妻子當場拋出車外遭輾斃，施男與1歲女兒受困亡。據了解，謝女與前夫另育有一名就讀高職的兒子，雖然不是施男所生，但他仍視如己出，前陣子小孩因沒錢繳學費差點上不了學，還是施男四處向親友借錢，最後由鄉民代表出手協助，才讓謝女兒子可以順利上學。

雲林烏塗村長張翠屏表示，謝女除了車禍身亡的1歲女兒，還有一名與前夫所生的兒子，目前16歲就讀高職，平時住在謝女娘家與外公、阿姨、舅舅同住，雖然他非施男所生，但施男仍視如己出，前陣子小孩因為沒錢繳學費，施男便四處向親友借錢，希望能籌到學費送小孩上學，張翠屏表示「我們這裡大家第一時間都很有愛心，盡量自己有人脈都會幫忙」，所幸施男向鄉民代表求助，才解決燃眉之急，順利讓孩子上高職，如今發生憾事，令人不勝唏噓。

據悉，施男當天帶著謝女和1歲女準備到台中探望謝女的姊姊，出門前施男媽媽還勸他們太晚了不要帶女兒出門，但兩人考量施母年紀大、手也不舒服，不方便帶小孩，最後還是帶著女兒一同出門，沒想到一家三口卻遇上死亡車禍。

▲謝女家屬前往認屍。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警消昨晚22時24分獲報，國3北上246.8k發生事故，初步調查，施男所駕駛的車輛行經該處時，先自撞內側護欄，再往內、中線翻覆，最後遭後車一名63歲顏男駕駛的轎車追撞，2車嚴重受損，施男車輛更是全毀。事故造成施男妻子被拋出車外遭其他車輛輾斃，施男和1歲女兒則送醫不治身亡；另一輛銀色轎車駕駛顏男全身多處擦挫傷，傷勢相對較輕，同車的60歲吳女頸椎與肋骨有骨折、脾臟出血，重傷搶救中。