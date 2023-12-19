酒駕以為撞到鹿　男沒發現「殘破男屍坐副駕」一路同行60多公里

▲男子醉到沒發現，身旁坐著一具屍體。（圖／翻攝自White Settlement Police Dept.）

記者李振慧／綜合報導

美國德州發生一起誇張命案，一名男子酒駕後以為自己撞到野鹿，所以繼續開車，清醒才發現他撞到一名路人，由於衝擊力太強，屍體竟然撞破擋風玻璃，坐在副駕駛座上與他一路同行60多公里。

達拉斯警方16日晚間11時左右接到報案，有人發現31歲男子納斯特(Nestor Lujan Flores)昏倒在路邊一輛車中，由於車子看起來曾發生車禍，所以擔心報案。警方前往後，除了發現倒在方向盤上的納斯特，副駕駛座上竟然還坐著一具碎屍。

來自阿靈頓(Arlington)的納斯特被捕後告訴警方，當晚他喝太醉了，開車行經達拉斯市時感覺有撞到東西，但以為只是野鹿就沒有停車查看。警長庫克(Christopher Cook)表示，納斯特被逮捕時身上酒味非常重，「實在是太冷血了，竟然完全不知道自己做了什麼，也沒發現車內有屍體」。

警方表示，死者似乎是一名45歲遊民，被人發現時身體受到嚴重創傷，並且在車上只有找到他一部分遺體，警方目前正在沿著納斯特行經路線進行調查，希望能找到死者剩餘遺體。

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