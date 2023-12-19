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馬桶莫名常阻塞　捕蛇專家拉出「世界第二毒蛇」嚇：同居2星期

馬桶莫名常阻塞　捕蛇專家拉出「世界第二毒蛇」嚇：同居2星期。（圖／翻攝自Facebook／Snake Catchers Brisbane & Gold Coast 0413 028 081）

▲捕蛇專家在馬桶中發現毒蛇。（圖／翻攝自Facebook／Snake Catchers Brisbane & Gold Coast 0413 028 081）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名屋主發現家中馬桶時常發生阻塞，沒想到檢查發現裡面竟然藏了有「世界第二毒蛇」之稱的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，趕緊向當地捕蛇專家求助，照片曝光後嚇壞許多網友，聲稱是「最可怕的惡夢成真」。

捕蛇專家Snake Catchers Brisbane and Gold Coast近來在臉書上分享一系列照片，一名屋主向他們抱怨，家中馬桶最近時常阻塞，已經困擾他們長達2個星期，沒想到裡面竟然藏了劇毒毒蛇。

從照片中可看到，一條東部棕蛇盤據在馬桶水箱中，另一張照片則顯示，捕蛇工作人員傑登(Jaedon)正在拉著大蛇，試圖把蛇從水箱中扯出來，畫面看起來十分驚悚。

捕蛇專家臉書上表示，在傑登多次嘗試下，最後成功把東部棕蛇安全移出，「一條如此高毒性的蛇竟然長時間躲在家中馬桶，確實很令人驚慌，但通常沒有故意驚動到的話，其實蛇是不會有攻擊性的」。

貼文曝光後嚇壞許多網友，「天啊，這是我最可怕的惡夢」、「如果是我碰到真的會嚇死」、「以後上廁所前一定要仔細檢查馬桶」。東部棕蛇是澳洲當地最毒的毒蛇之一，其毒液在世界上所有陸地蛇中排名第二，僅次於內陸太攀蛇(The Inland Taipan)，體型細長，通常可長至2公尺長。

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