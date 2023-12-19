從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能：iPhone完全大輸

▲原PO大推安卓手機。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，以前使用過iPhone 8、iPhone 11，兩年前跳到安卓，現在依然是安卓的愛好者，最喜歡的功能就是「指紋解鎖」，此外，「螢幕多開」的功能也超方便，雙開螢幕一邊看影片一邊回訊息，大讚「用過就回不去了」，貼文掀起討論。

原PO在PTT發文，曾用過iPhone 8以及iPhone 11，兩年前換成安卓手機，到現在都是使用安卓手機，最愛的功能就是指紋解鎖，大拇指稍微一壓就馬上解鎖，使用行動支付也很方便，此外，近年來「自定義手勢」進步很多，「右手大拇指就能回前頁，首頁、截圖全部單手滑動大拇指就能輕鬆完成，方便到不行」；另外，「螢幕多開」的功能也很讚，可以邊看影片邊回訊息。

每次介紹安卓手機時，總會有人反駁「使用幾年就會壞」，原PO解釋，那是舊款的安卓手機，現在已經進步很多，蘋果現在的優勢只有Air Drop跟周邊商品，其他地方都比不上安卓手機，「好奇板上的大大們會堅持或是喜歡蘋果的優點是什麼？」

貼文一出，網友紛紛表示，「就是不同系統，也有人說用過蘋果回不去安卓」、「兩邊都各有各的好」、「安卓現在也有鄰近分享，一樣又快又方便」、「三星有悠遊卡，屌打蘋果不知道幾條街去了」、「iOS是使用者去適應手機，Android是手機去適應使用者，一旦調適成功，都是好系統」。

另外，也有網友幫蘋果講話，「其實iPhone 15 Face ID已經進化到超強了，手機一拿起來稍微對到臉就解鎖不用正視螢幕，這比指紋要更方便，冬天如果你戴手套就知道Face ID多好用」、「我雙持蘋果三星5年，一支蘋果抵2支三星的時間」。