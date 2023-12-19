挑戰拜登政府！德州州長簽新法　准許逮捕、驅逐非法移民

▲ 阿博特18日在美墨邊境城市簽署法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州共和黨籍州長阿博特（Greg Abbott）長期批評拜登政府對邊境移民問題執法不力，18日簽署法案，將非法進入德州視為犯罪，允許州警逮捕非法越境的移民，並賦予地方法官命令他們離開美國的權力，將於明年3月生效。

根據《美聯社》等美媒，阿博特18日在美墨邊境城市布朗斯維爾（Brownsville）的一段邊境圍欄前，簽署這項名為SB4的法案。該法將從國外非法入境德州視為刑事犯罪，允許德州執法人員逮捕涉嫌非法入境者。

嫌犯一旦被拘留，要麼接受法官命令離境，要麼因非法入境的輕罪指控被起訴，但不願離開的嫌犯可能被依更重的指控再次逮捕。累犯者則觸犯非法再入境罪，最重可判20年徒刑。

CNN報導，美墨邊境移民激增，為當地聯邦資源帶來龐大壓力，而阿博特和拜登政府對於德州遏制南部邊境非法移民的措施存在分歧。

德州共和黨人認為政府做得不夠，去年8月以來已將逾6萬5000名移民送往美國各地，最近還在格蘭河（Rio Grande）岸邊設置鐵絲網，導致尋求庇護者受傷，持續挑戰政府對移民問題的權威。

阿博特預估，新法上路後非法進入德州的移民人數將下降「遠超過50%，可能是75%」，「非法入境的後果會非常極端，以致於那些被販毒集團偷渡的人不敢進入德州。」

他簽署法案後不久，德州美國公民自由聯盟便宣布，將在法庭上對SB4提出質疑；還有逾20名國會民主黨人連署敦促司法部阻止法案生效，「SB4干涉聯邦政府對移民和外交事務的專屬權力，對德州人民是危險的。」但共和黨籍法案起草者仍堅稱法案符合憲法。