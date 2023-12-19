　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩威脅「核武打擊」美國本土　攜愛女視察射導彈！尹錫悅開嗆

▲▼金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

▲金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與南韓在核磋商小組（NCG）第二場會議時，決定將核武作戰腳本納入明年度聯合軍演，而美國核動力攻擊潛艦近日停靠釜山，更引發北韓（朝鮮）不滿。為此，北韓昨（18）日從平壤發射洲際彈道飛彈「火星-18型」，且由最高領導人金正恩攜愛女視察，展現抗美的決心；南韓總統尹錫悅開嗆，挑釁只會招致痛苦。

根據北韓官媒《朝中社》今（19）日報導，北韓確實於18日上午從平壤一帶發射使用固態燃料的最新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」，其最高頂點高度來到6518.2公里、飛行1002.3公里後彈頭墜落在設定在東海（日本海）上的目標，飛行時間則為4415秒（73分35秒），攜愛女金主愛一同視察的金正恩對於發射成果感到非常滿意。

▲▼金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

▲▼金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

▲▼金正恩18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／CFP）

金正恩向美國開嗆，「當華府對我方做出錯誤決定時，我方將如何迅速展開何種行動、將做出何種選擇，（透過此次發射火星-18型）可以如實呈現」；金正恩的言下之意為，當衝突或戰爭爆發時，北韓擁有以核武迅速突襲美國本土的能力。

金正恩非常滿意此次試射，「此次訓練成果，展現了我國軍事武力方面的攻擊能力，以及遏制核武戰爭的絕對能力。美帝（美國）與其附隨勢力頗具惡意的戰爭慾望從來就不曾消退。對於敵方動搖朝鮮半島（韓半島）地區和平安全的根本、如此愚蠢且不負責任的軍事威脅行為，我方無法坐視不管。」

▼移動發射車準備發射ICBM火星-18型。（圖／CFP）

▲▼移動發射車準備發射ICBM火星-18型。（圖／CFP）

▲▼火星-18型升空後，所拍攝到的地球影像。（圖／CFP）

▲火星-18型升空後，所拍攝到的地球影像。（圖／CFP）

南韓《韓聯社》分析，北韓此次再度發射ICBM火星-18型，很顯然是抗議美國與南韓本月15日，在核磋商小組第二次會議中將核武作戰腳本納入明年度聯合軍演的決定；而北韓官媒稱此次發射為「發射訓練」，與7月發射火星-18型稱「試射」時明顯不同，顯示火星-18型可能即將於近日完成實戰部署，最快明年可以完成。

對於北韓發射火星-18型的軍事挑釁行為，南韓總統尹錫悅19日在主持國務會議時表示，「北韓政權將體悟，軍事挑釁行為反而只會招來更大的痛苦！這對韓半島（朝鮮半島）與全球國防安全而言是一項重大且嚴重的挑戰。」

ET快訊
陳建州性騷怎敢提告？前經紀人作證揭他「國王個性」
快訊／囤房稅2.0三讀！稅率最高4.8％、採全國歸戶
李多慧搭機露「黑絲蜜腿」　網讚極品：這身材PR99
找無尊借錢遭拒　阿虎「欠債百萬」借高利貸慘了
台7乙孤輪猴害4車摔一團！　神騎士「扭3次」閃過
網美自拍沒發現　胸前2點走光
「賴皮寮」Google爆紅奪冠！一票人狂搜新景點　PTT驚：
貝童彤當「大牙證人」！結婚排座位被求：離黑人越遠越好
陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」　證詞全曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「年度最佳女老師」色誘車震　爸在14歲兒手機看到一系列裸照

華裔女師性侵恐判165年　視訊看男童洗澡！教室脫衣「指導性行為」

酒醉大鬧飛邁阿密班機　爆走男不爽被強制下機「出拳毆打警察」

金正恩威脅「核武打擊」美國本土　攜愛女視察射導彈！尹錫悅開嗆

她在老公電腦發現「大量性侵照」　主角竟是自己

教宗方濟各批准「祝福同性伴侶」！　梵蒂岡重大轉變

才剛過8歲生日！男童街上看聖誕燈飾　家人面前突然被開槍爆頭

日本自民黨涉上億回扣　安倍派與二階派辦公室「遭檢方強制搜查」

冰島火山噴發驚悚影像曝！　直擊「鮮紅滾燙熔岩」蔓延四面八方

雨傘狂被偷！他放「這東西」防盜　網敲碗：哪裡買得到

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

林宥嘉首次公開唱《與惡》主題曲　合體陳華唱《想和你看五月的晚霞》

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

「年度最佳女老師」色誘車震　爸在14歲兒手機看到一系列裸照

華裔女師性侵恐判165年　視訊看男童洗澡！教室脫衣「指導性行為」

酒醉大鬧飛邁阿密班機　爆走男不爽被強制下機「出拳毆打警察」

金正恩威脅「核武打擊」美國本土　攜愛女視察射導彈！尹錫悅開嗆

她在老公電腦發現「大量性侵照」　主角竟是自己

教宗方濟各批准「祝福同性伴侶」！　梵蒂岡重大轉變

才剛過8歲生日！男童街上看聖誕燈飾　家人面前突然被開槍爆頭

日本自民黨涉上億回扣　安倍派與二階派辦公室「遭檢方強制搜查」

冰島火山噴發驚悚影像曝！　直擊「鮮紅滾燙熔岩」蔓延四面八方

雨傘狂被偷！他放「這東西」防盜　網敲碗：哪裡買得到

手機QR Code就能領藥！虛擬健保卡再推「電子處方箋」明年初花蓮試辦

囤房稅2.0！一表看懂多屋族稅率　房市大砲轟：根本七傷拳

5人出面作證！化妝師曝「大牙險逃魔爪臉色驚恐」　黑人回房續揪看片

煮水餃給孩吃！老公氣罵「那是沒錢才吃的」　網歪樓：不是泡麵嗎

年存30萬仍想哭！33歲女狂兼差嘆：沒把握關鍵10年

玩到3月！新北「節慶日期」一次公布　平溪天燈、春紛節這時登場

囤房稅2.0三讀「租客剉咧等」　北市租服公會反指「是好事」

眾量級「我們的新身分」突放閃！隔5個月上長片　南韓約會分房睡

「新青安」史上最甜優惠　以小換大全額退稅

鍾欣凌認「曾有不好的念頭」　揭壓倒她的最後一根稻草

超萌幼獅爬樹上不去討救兵 小夥伴齊合作仍「任務失敗

國際熱門新聞

2023年「10大最可靠汽車」　特斯拉等美國品牌全落榜

快訊／冰島火山爆發　瞬間畫面曝

貨櫃三雄宣布暫停通行紅海！

不甩老公！妻3人行只和男友激戰　他怒離婚

她在老公電腦發現性侵照　主角竟是自己

快訊／北韓證實！　發射最新「火星-18型」洲際彈道飛彈

藥廠輝瑞「集體裁員」2千人　市值蒸發4.4兆

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

「殭屍藥」入侵大馬　吸完變喪屍

若賴勝選　日學者：中國嘗試檯面下與台對話

他放「這東西」防雨傘被盜　網求：哪買的

投資人分析利率政策走向　美股多收高

美議員提議建立「嚇阻兵工廠」抗中保台

以色列3人質用廚餘寫SOS求救　全被擊斃

更多熱門

相關新聞

若賴勝選　日學者：中國嘗試檯面下與台對話

若賴勝選　日學者：中國嘗試檯面下與台對話

日本高度關注明年1月台灣總統選舉，東京大學教授松田康博接受日媒專訪說，目前民進黨總統候選人、副總統賴清德民調領先，且若勝選，中國可能嘗試檯面下與台灣進行對話。

快訊／北韓證實！　發射最新「火星-18型」洲際彈道飛彈

快訊／北韓證實！　發射最新「火星-18型」洲際彈道飛彈

南韓超狂0-18歲補助　全領可拿1億韓元

南韓超狂0-18歲補助　全領可拿1億韓元

幼兒園校車衝安全島撞路樹　側面遭撞12傷

幼兒園校車衝安全島撞路樹　側面遭撞12傷

北韓射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」

北韓射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」

關鍵字：

日韓要聞金正恩火星-18型ICBM北韓朝鮮

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面