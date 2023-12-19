「年度最佳女老師」色誘車震　爸在14歲兒手機看到一系列裸照

▲女老師曾獲選為最佳教師。（圖／翻攝自Dade County Board Of Education）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州曾獲年度最佳教師的33歲女老師布蘭妮(Brittany Lopez-Murray)，因為2021年10月在車上與14歲男學生車震被捕，近來她對多項指控認罪，坦承多次與14歲男發生性關係，還用手機傳送了一系列裸照與色情內容。

在當地學校Hialeah Middle School擔任戲劇老師的布蘭妮，因為與班上14歲男學生發生性關係，於2021年10月4日被捕。受害者的姊姊當初懷疑2人關係，偷拿少年手機查看時，發現布蘭妮傳給對方一系列裸照還有色情內容，甚至還寫了一封告白情書，在學校任職的父親也在其手機上看到裸照，向校方舉報事件。

受害少年向警方坦承，2人已經多次發生過性關係，地點通常發生在布蘭妮的白色吉普車上，2人在發生性關係前，會一起去星巴克吃早餐，或是在停車場、購物中心與商店內發生性關係。

曾於2017年獲選為年度新秀教師的布蘭妮，13日對所有被指控的罪名認罪，包含淫亂行為、猥褻兒童以及對未成年者傳送有害內容等罪，被判處2年社區管制與10年緩刑，並且登記為性犯罪者。