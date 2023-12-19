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才剛過8歲生日！男童街上看聖誕燈飾　家人面前突然被開槍爆頭

▲▼聖誕節燈飾,聖誕節,燈飾,廣場,聖誕樹。（圖／達志影像／示意圖）

▲男童街上看燈飾，突然中槍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國奧克拉荷馬州8歲男童班尼斯特(Zachariah Bannister)與家人在街上欣賞聖誕燈飾時，突然遭人開槍射中頭部，立即爆血倒在家人身旁，送醫發現頭骨骨折、性命危殆，目前仍在醫院接受治療。

才剛過8歲生日的男童班尼斯特，10日與家人一同在勞頓市(Lawton)幫忙送貨，在車上欣賞路邊聖誕燈飾時，突然頭部中彈倒下。母親妮可(Nichole Groshong)表示，當時2名孩子與婆婆在車上一起欣賞燈飾，她正要倒車時，突然聽到一聲槍響。

才剛過8歲生日！男童街上看聖誕燈飾　家人面前突然被開槍爆頭。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男童目前仍在加護病房接受治療。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

妮可表示，她原本以為有人朝車子扔鞭炮，後來才發現是開槍，所以她立即開車離開，途中發現兒子頭部中彈，身上冒出很多血，「他的頭部突然下垂倒向肩膀，身旁的哥哥則拼命喚醒他，要他不可以睡著、千萬不可以睡著」。

妮可後來順利將班尼斯特帶去醫院，兒子止血後一度情況穩定，不過近來又傳出因為顱骨骨折導致血栓，目前仍在加護病房接受治療，她感謝大眾踴躍參加募款活動，善款已經累積至美元16,017元（約台幣50萬元）。

警方後來逮捕開槍男子菲力普斯(Jullian Phillips)，並指控使用致命武器攻擊罪名，調查發現他完全不認識受害者與家人，事件可能是無端發生的隨機槍擊案件。

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