教宗方濟各批准「祝福同性伴侶」！　梵蒂岡重大轉變

▲ 教宗方濟各批准文件，准許神父為同性伴侶舉行祝福儀式。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

梵蒂岡18日正式允許羅馬天主教神父為同性伴侶舉行祝福儀式，為天主教會對LGBTQ+族群立場的重大轉變，推翻2021年一份稱「神不可能祝福罪惡」的聲明。

綜合CNN及路透，教宗方濟各（Pope Francis）18日批准拉丁文標題為「Fiducia Supplicans」（祈求信任）的梵蒂岡文件稱，只要不是在正規教會儀式或崇拜環節中，神父可祝福同性伴侶，象徵上帝歡迎所有人。

文件指出，神父應根據具體情況做決定，但在人們可能透過簡單的祝福得到上帝幫助的各種情況下，不應阻止或禁止教會與人們保持親密關係。

但梵蒂岡重申，婚姻僅存在於男女之間，為同性伴侶祈福不應與異性婚姻的聖禮混淆，不該與民事結婚的儀式連結或同時舉行，也不該出現任何婚禮上的服裝、手勢或措辭。

這項裁決具有里程碑意義，實際上推翻教廷教義部2021年禁止祝福任何同性結合的聲明，當時稱此舉會「使不正常的情況合法化」，「神不可能祝福罪惡」。

負責維護天主教教義完整性的教廷教義部今年7月來由方濟各盟友、阿根廷紅衣主教費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）領導，他的立場有別於歷任部長，「當人們請求祝福時，不應將詳盡的道德分析當作給予祝福的先決條件」，「神的恩典會在那些不自稱為正當，但謙卑承認自己有罪者的生命中發揮作用，就像其他所有人一樣。」

天主教會認為，同性相吸並不是罪，但同性性行為是。而方濟各2013年上任以來，一直試圖在不改變道德教義的情況下，讓教會更歡迎LGBT族群。

美國著名耶穌會牧師馬丁（James Martin）為LGBT族群服務，認為梵蒂岡18日的決定代表羅馬天主教會跨出為LGBT族群服務的重要一步，認可許多天主教同性伴侶對神在他們的關係中存在的深切渴望。

不過，這項改變勢必引發保守派反彈。美國聖母大學神學教授萊納（Ulrich L. Lehner）指出，教義部新的指導方針會引發誤解且造成混亂，擔心會有主教藉此做出被明文禁止的行為。