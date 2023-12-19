冰島火山噴發驚悚影像曝！　直擊「鮮紅滾燙熔岩」蔓延四面八方

▲冰島所設置的網路攝影機，拍到了海爾加費德火山噴發時熔岩流動的畫面。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

位於冰島西南部的海爾加費德火山（Helgafell）在經過數周的強烈地震活動後，於當地時間18日晚間噴發，就連遠在42公里外的首都雷克雅維克都能親眼目睹火山噴發的壯觀景象。冰島政府所設置的攝影機拍到，火山噴發時將低垂的夜幕染成驚悚的橘紅色，滾燙的熔岩蔓延開來。

根據BBC，自從今年10月下旬以來，冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）周邊地區便頻繁出現地震活動，而社群媒體上發布的影像顯示，在偵測到地震群以後的一個小時內，熔岩就從海爾加費德火山噴出，距離漁村格林達維克（Grindavik）只有4公里，一架海岸警衛隊直升機旋即被派往該地區，以確認火山噴發的確切位置和規模。

冰島與英國的氣象局表示，海爾加費德火山於當地時間18日晚間10時17分噴發，火山裂縫長度約3.5公里、熔岩以每秒100至200立方公尺的速度流動，而這個量比近年來在雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）的前幾次噴發還要多出很多倍。

冰島民防部門高級警官Vidir Reynisson表示，火山的噴發來得非常迅速，是相當重大的火山活動，「熔岩似乎從火山的一個大裂縫中向四面八方流動。（熔岩）噴流非常高，所以一開始似乎是一次強大的噴發。」

首都雷克雅維克的民眾則透露，往格林達維克方向的天空「至少有一半都亮起了紅色。」