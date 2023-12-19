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經痛吃避孕藥　16歲女學生「頭痛尖叫」狂吐！送醫2天後身亡

▲▼ 。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 萊拉汗開始服用避孕藥約3周後去世。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國林肯郡一名年僅16歲的女學生因為經痛飽受折磨，在朋友建議之下開始服用避孕藥緩解疼痛，10天後卻開始出現頭痛、嘔吐症狀，幾天後在家中浴室昏倒，送醫發現腦部有血塊，短短2天後病逝，距離她開始服藥僅經過3周，令家人傷心欲絕。

根據《每日郵報》，16歲的萊拉汗（Layla Khan）13日死於腦部血塊，表姊賓斯（Alicia Binns）說明，萊拉汗飽受經痛所苦，朋友見狀建議她吃避孕藥緩解症狀，於是她從11月25日開始服藥，似乎真的有所幫助，但12月5日開始出現嚴重頭痛，10日甚至每半小時就會嘔吐一次。

當時家人求助於國民保健署熱線，被告知她的狀況「沒有危險跡象」，隔天帶她就醫時，全科醫師診斷為腸胃問題，便開了止吐藥給她，沒想到她11日突然痛苦尖叫，接著就倒在家中浴室，送醫接受電腦斷層檢查，才發現腦部有血塊，轉院緊急開刀後仍於13日宣告不治。

▲▼ 。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 萊拉汗送醫2天後就病逝。（圖／翻攝自GoFundMe）

萊拉汗驟逝令家人深陷痛苦與震驚，她有3個弟弟和一個妹妹，幾個月前才剛開始上大學銜接課程，被看好進入牛津大學就讀，在班上交了一些新朋友，也剛開始一段新戀情，生命卻戛然而止。

她的阿姨布瑞斯威特（Jenna Braithwaite）提到，「他們說沒有危險跡象，但隔天她就腦死了，我無法理解」，「她的家人不得不說再見，因為他們知道醫生已經無能為力」，「他們做出無私的選擇，在聖誕節前捐出萊拉汗的器官，挽救另外5個人的生命。」

萊拉汗的家屬強烈認為，避孕藥很可能就是導致致命血栓的原因，希望提升人們對於避孕藥罕見併發症風險的警覺，並藉由她的經歷喚醒大眾對這項問題的關注。

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