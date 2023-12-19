華裔女師性侵恐判165年　視訊看男童洗澡！教室脫衣「指導性行為」

記者張寧倢／編譯

美國南加州2022年才剛獲得「年度教師」的34歲華裔女教師賈桂琳馬（Jacqueline Ma）於3月被捕，因為她涉嫌在任教小學中，對2名年僅11歲與12歲的男童進行權勢性侵，包含互傳私密照片、發生性關係、指導性行為、洗澡時視訊、教室內脫衣等行為。目前她被指控18項重罪，最高可能面臨165年牢獄。

據美媒NBC、FOX在聖地牙哥的當地媒體報導，現年34歲的賈桂琳馬先前在國民市（National City）林肯阿克司小學（Lincoln Acres Elementary School）擔任五、六年級教師，並於2022年8月獲選為聖地牙哥郡5名最佳年度教師之一。然而，今年3月，一名12歲男童的父母報警指控她與學生有不當關係，賈桂琳馬隨後被捕。

▲美國南加州年度女教師賈桂琳馬（Jacqueline Ma）被爆性侵學童。（圖／翻攝自推特）

檢警調查發現，賈桂琳馬與這名學生有長達數個月的性關係，她先以籃球、電玩等話題引誘，再將對話逐漸轉向性暗示，她傳私密照片給男童，並要求男童回傳類似照片，還指示對方在家中錄下性影像。

賈桂琳馬手機裡有一個隱藏的資料夾，裡頭有多達50多張訊息截圖、非法照片，還有受害男童洗澡時與她進行視訊通話的截圖。然而，調查過程中又發現另一名受害的11歲男童。賈桂琳馬對2名受害者都贈送了衣服、電玩等禮物。

調查的警探向法官作證稱，賈桂琳馬教導11歲學生如何進行性行為，指導他透過觀看影片學習性行為，並且付錢請男童看脫衣舞孃。受害男童向警方表示，賈桂琳馬安排兩人在教室裡見面，鎖上門後她脫下衣服露出運動內衣，並且試圖觸碰他。警方引述男童說法，儘管傳訊息時可以很大膽，但「當我到那裡，她靠近我，試圖碰我，我因為太害怕所以逃出了教室，我不敢。」

檢察官表示，一般而言，成年人對於孩童本來就占據了權威地位，但老師的權威遠大於此，這中間不僅是權勢，還有信任地位。法庭上公開的這些證詞令人不安，法官聽取證詞後裁定，此案具有足夠證據進入審判階段。報導稱，若18項涉及未成年性犯罪等重罪罪名成立，賈桂琳馬可能面臨最高165年刑期的終身監禁。