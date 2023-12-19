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阻俄軍來犯　德國近5000士兵將常駐立陶宛

▲德國防長佩斯托瑞斯與立陶宛防長阿努紹斯卡斯。（圖／路透）

▲德國防長佩斯托瑞斯（右）與立陶宛防長阿努紹斯卡斯（左）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯出兵烏克蘭後，阻止俄軍進一步侵略成了歐洲當務之急，德國將派一支近5000名士兵的旅級部隊常駐立陶宛，預計3年後具作戰能力，德軍如此大規模駐紮海外前所未見。

德國軍隊這次進駐立陶宛，將是二戰結束後德國軍隊第一次常駐外國領土。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）簽約，確認德國駐軍的路線圖。

按照規劃，德國明年上半年將派遣一支先遣部隊，年底前首任指揮官進駐，2025年開始移防到立陶宛，預計2027年前完成編制並具有作戰能力，屆時將是一支以2個戰鬥營為核心的旅級規模部隊，擁有4800名士兵和200名文職人員。

俄國全面入侵烏克蘭後，德國大幅擴充軍備，打破根深柢固的和平主義傳統，並切斷與俄羅斯的能源合作，總理蕭茲（Olaf Scholz）用「劃時代轉折」（Zeitenwende）一字描述德國在外交、國防和能源政策的巨大改變。

佩斯托瑞斯表示，德軍部隊常駐立陶宛是「劃時代轉折」的燈塔計劃，「德國將藉由這支具作戰能力的旅級部隊，在北約和北約東翼擔負領導責任」。

立陶宛人口280萬人，軍隊員額僅1萬5000人，緊鄰俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）和俄羅斯盟友白俄羅斯，對俄羅斯的軍事威脅備感壓力。

立陶宛許多軍備來自德國，軍官在德國受訓，目前部署在立陶宛的北約多國戰鬥群也是由德國領軍。

如今德國派遣近5000名士兵常駐，嚇阻俄軍來犯，對防衛波羅的海三國和強化北約東翼將是一大助力。

德國軍隊過去主要執行聯合國或歐盟領導的軍事行動，每次出任務得先經國會批准，而且時間和人數有嚴格限制，一般最多數百人。

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