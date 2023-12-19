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若賴清德勝選　日學者：中國可能嘗試檯面下與台灣對話

▲▼賴清德 民進黨宗統參選人 黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲東京大學教授松田康博表示，若賴清德勝選，中國可能嘗試檯面下與台灣進行對話。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社記者楊明珠東京18日專電

日本高度關注明年1月台灣總統選舉，東京大學教授松田康博接受日媒專訪說，目前民進黨總統候選人、副總統賴清德民調領先，且若勝選，中國可能嘗試檯面下與台灣進行對話。

松田接受朝日新聞專訪時表示，賴清德目前民調領先，若勝選的話，台灣與美日兩國同調的對中嚇阻政策將持續。

被問及中國批評賴清德是「台獨派」，如果勝選的話，是否導致「台灣有事」？

松田指出，中國或許表面上會對台灣加強施壓，但可能嘗試檯面下與台灣進行對話。因為，中國目前包括國內經濟停滯等，有很多問題待解決，所以中國的本意是不希望台灣問題掀波。明年美國將舉行總統選舉，美國不論哪一位總統候選人都不能做得讓選民覺得對中國軟弱。

松田提到，民進黨不認為台灣與中國同屬一國，這對於主張台灣是中國一部分、統治中國的共產黨的存在、正統性構成威脅。如果賴清德採取挑釁行動，共產黨認為有必要予以擊潰。

但中國也知道，武力犯台的話，自身也會受害，因此會想透過檯面下的對話，讓賴清德知道勿挑釁中國，以掌控賴清德的動向。

▲▼侯友宜課後輔導政策記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲松田認為，侯友宜不會立即採取極端的親中政策。（圖／記者宋良義攝）

如果親中派的國民黨總統候選人侯友宜等在野黨候選人勝選的話，情況將如何？松田表示，不論哪一位候選人都會承諾將與美國持續採取對中嚇阻的路線，台美關係應該不至於會發生大變化。國民黨若勝選，中國可能減緩對台施壓的力道。

松田認為，兩岸關係緊張將和緩，相對的，中國將加強統一攻勢。但是，侯友宜、國民黨應該還記得前總統馬英九政府時代傾中做法引發年輕人強烈反彈的「太陽花運動」，為了連任，不會立即採取極端的親中政策。

有關台灣總統大選與立委選舉同天舉行一事，松田指出，2000年上台的陳水扁政府時期，國會朝小野大，在立法院重要法案、預算案難通過。陳水扁持續朝台獨目標努力，激發選民的台灣認同。

他說道，當時的總統陳水扁可能是認為若要連任，就需擴大輿論的支持，但被美國歷任總統之中最親台的小布希（George W. Bush）政府認為他是在挑戰兩岸維持現狀的「麻煩製造者」，失去了信賴。

松田表示，即使賴清德當選總統，如果立法院未能取得過半席次的話，執政可能很艱辛。國民黨這次安排親中色彩濃厚的人作為副總統及立法院長人選，如果反對購買武器預算案的話，台灣的對中嚇阻戰略將亂了步調，中國也會將賴清德逼至牆角。

賴清德是否會打出「台獨牌」？松田認為可能性不高，因為民進黨內部大多知道陳水扁的做法是失敗的。

對於上個月美國總統拜登（Joe Biden）告知中國國家主席習近平勿介入台灣選舉一事，松田表示，拜登的發言實屬罕見。拜登是要讓習近平知道美國有在注視中國是否介選，藉此牽制中國的動作。

日本該如何看待台灣的總統及立委選舉？松田說，不論結果如何，就是尊重台灣民眾的民主選擇。不論台灣新政府對日本、中國的態度如何，與日本國家利益有關的領域要好好地持續對話，努力拉近雙方的看法。

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