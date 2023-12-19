快訊／冰島火山爆發！　熔岩噴出瞬間畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

冰島氣象局證實，在經歷數周的強烈地震活動後，位於西南部的海爾加費德火山（Helgafell）於當地時間18日噴發，熔岩不斷從地面裂縫中噴出，所幸在爆發之前，當局已疏散鄰近城鎮格林達維克（Grindavik）共4000位居民，同時關閉了知名的景點藍湖溫泉（Blue Lagoon）。

WATCH: Moment volcano erupts near Grindavík, Iceland pic.twitter.com/3CaFcnKpbv — BNO News (@BNONews) December 18, 2023

根據《獨立報》、《路透社》報導，冰島氣象局在官網宣布，位於格林達維克北部的海爾加費德火山在18日晚間22時17分左右開始噴發；從當地媒體捕捉到的畫面可以看到，熔岩不斷從地面裂縫中噴出，夜空被橘色、紅色和黃色的火光照亮，一架海岸警衛隊直升機正升空確認火山噴發的確切位置和規模。

儘管火山位置距離首都雷克雅維克僅170公里，車程僅約2小時15分左右，但目前基夫拉維克國際機場（Keflavík Airport）仍正常運行，航班起降並未受到影響。據了解，這已是冰島過去3年以來經歷的第4次火山爆發。

▲冰島火山爆發瞬間。（圖／翻攝自X）

