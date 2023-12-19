2023年「10大最可靠汽車」出爐　特斯拉等美國品牌全落榜

▲Lexus被評為最可靠的汽車品牌（圖／翻攝自LEXUS，以下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國非營利組織「消費者報告」（Consumer Reports），日前公布2023年「最可靠的汽車品牌」，豐田旗下的Lexus品牌拿下接近80分的高分奪得第一，反觀美國眾車廠無一擠進前10名，就連特斯拉也不例外。

「消費者報告」每年都會徵詢會員在過去1年內對自家汽車的評價以及遇到的問題，今年蒐集了超過33萬輛車的車主，汽車出廠年在2000年至2023年之間，少部分是較早推出的2024年車型。

▲消費者報告排名，豐田旗下的Lexus被評為最可靠的汽車品牌。（圖／翻攝「消費者報告」，下同）



豐田旗下豪華品牌Lexus以79分拿下第一，豐田高居第2，3至5名依序為寶馬（BMW）旗下Mini、本田Acura及本田。6至10名依序為Subaru、馬自達、保時捷、寶馬和起亞（KIA）；起亞得分為61分。

反觀美國汽車品牌平均可靠性偏低，平均分數為39分，全都落在10名之外，其中得分最高的是通用汽車旗下的別克（Buick）品牌，以55分位居第12。電動車巨頭特斯拉也僅排在第14位，可靠性得分48分；雪弗蘭可靠性43分，位居第20；福特則以40分居於第22位。

電動車系表現普遍不佳，轎車與SUV平均可靠得分在44分與43分；電動皮卡評價更差，僅拿下30分。主要是因為純電動車驅動系統馬達、充電系統與電池方面的問題難解決。

這份報告的會員反饋範圍涵蓋20個問題區域，從令人討厭的瑣事如剎車嘎吱作響到內裝損壞，再到其他大問題包括變速箱、EV電池、EV充電、過保固的引擎等，並跟據每個問題的嚴重性量化為可靠性分數，最低為1分，最高為100分。