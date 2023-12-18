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葉門叛軍無差別攻擊！　貨櫃三雄宣布「暫停通行紅海」

▲長榮2.4萬TEU長岳輪內部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮2.4萬TEU長岳輪內部。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

紅海地區航道近期爆發葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthi）攻擊商船事件，國內貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天陸續宣布，暫停通行紅海。

據路透社等外媒報導，由於「青年運動」近期頻繁攻擊航經紅海的商船，包含馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）等大型航商已紛紛決定暫停通行紅海，以避免船隻及人員安全遭受威脅。

貨櫃三雄今天也陸續宣布暫時停止通行紅海，陽明透過官方網站公告，鑒於近期商船於紅海與亞丁灣遭受武力攻擊風險持續，為確保船隊安全，即日起將改道繞航好望角、或暫緩航行就地等候。

萬海則表示，即日起暫停通行紅海，該區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展調整計劃，至於原訂取道紅海由亞洲往返美國東岸航線的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

長榮表示，基於船舶及船員安全考量，即日起暫時停收以色列貨物，並暫停通行紅海，紅海區域航線的船舶將航行至周邊安全水域等候通知，視後續情勢發展評估是否調整靠港，另亞洲往返地中海、歐洲及美國東岸航線原訂通行紅海的船舶，將改道繞行非洲南端的好望角至目的港。

由於紅海為亞洲藉由蘇伊士運河航向地中海、歐洲及美國東岸航線的重要航線，業者評估，船舶靠港等候或繞道而行將拉長船期，可能將使運價走高。

受到運價可能走高帶動，貨櫃三雄今天收盤皆紅，長榮終場上漲7.5元，收在141.5元，漲幅5.6%；陽明收盤上漲3.6元，以47.85元作收，漲幅8.14%；萬海收在52.9元，上漲2.3元，漲幅4.55%。

▼萬海航運。（圖／萬海提供）

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