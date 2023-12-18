　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比嗎啡強100倍！「殭屍藥」入侵大馬　吸完變喪屍恐危害400萬人

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞關稅局成功破獲一宗俗稱為「殭屍藥」（吩坦尼，fentanyl）的走私案。這批重達807.9公斤的極度危險毒品，以香水形式被不法人士由印度孟買運往杜拜，所幸被當局在吉隆坡國際機場查獲，避免了流入市場的可能。

據《星洲日報》報導，12月9日凌晨12時30分，大馬關稅局在吉隆坡國際機場航空貨運中心起獲36個盒子，經查發現裡面共有72個鋁製桶，內容物則為重達807.9公斤的吩坦尼。

關稅局指出，涉事者試圖將這些價值高達4440萬令吉（約新台幣3億元）的吩坦尼，以香水的名義從印度孟買運往杜拜，所幸這批毒品在吉隆坡國際機場過境時被當局識破，才避免了流入市場的可能。

報導稱，這批吩坦尼若流入市場，足以供應給逾400萬吸毒者。吩坦尼是一種藥效極強的合成鴉片類藥物，其效果比嗎啡強100倍，是海洛因的20至40倍。網上也流傳有人濫用吩坦尼後，呈現喪屍狀態的影片，因此吩坦尼又被稱為「殭屍藥」，是一種極度危險的毒品。

ET快訊
裁員13%！　Foodpanda母公司關台灣技術中心
19歲男大生騎車閃施工…摔聯結車底亡！網見「Vtuber」車
快訊／00919換股！增中信金、台肥8檔　刪佳世達、廣達8檔
3月大男嬰遭23歲爸虐待　顱內出血命危
獨／「山道」少年相驗結果曝！家中獨子愛跑山…車是爸爸買的
「煲湯女神」痛哭反擊前男友！撇欠債600萬：不是你情我願嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妻子「3人行」嗨翻！不甩老公狂和男友激戰　他爆氣怒離婚

馬來西亞新冠確診激增　宣布重啟5大防疫措施

英王出手清理門戶！凱特被逼向梅根求和　威廉氣炸：絕不和好

辛苦兼2份工！男贏加拿大最高獎16億元　變富翁堅持「繼續工作」

0歲領到18歲！南韓仁川超狂補助救生育率　全領可拿1億韓元

比嗎啡強100倍！「殭屍藥」入侵大馬　吸完變喪屍恐危害400萬人

日本幼兒園校車衝上安全島！自撞路樹車頭全毀　側面遭追撞致12傷

潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

北韓今早射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」　可達1萬5千公里

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

妻子「3人行」嗨翻！不甩老公狂和男友激戰　他爆氣怒離婚

馬來西亞新冠確診激增　宣布重啟5大防疫措施

英王出手清理門戶！凱特被逼向梅根求和　威廉氣炸：絕不和好

辛苦兼2份工！男贏加拿大最高獎16億元　變富翁堅持「繼續工作」

0歲領到18歲！南韓仁川超狂補助救生育率　全領可拿1億韓元

比嗎啡強100倍！「殭屍藥」入侵大馬　吸完變喪屍恐危害400萬人

日本幼兒園校車衝上安全島！自撞路樹車頭全毀　側面遭追撞致12傷

潛入老師家偷70萬泰銖　14歲少女「買11支iPhone」送男友和朋友

21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

北韓今早射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」　可達1萬5千公里

象鼻岩選在冬天淒苦崩塌！律師揭1巧合「救了一堆人」：應入忠烈祠

英業達2024旺年會大咖名單曝光　徐佳瑩、韋禮安開唱

2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋　愛情開花又結果

甜美老教師變身「殺人魔頭」！今日遭處死刑　狠殺7人過程曝

桃園加強農地違建空拍巡檢　違法即拆籲勿挑戰公權力

聖誕送暖傳愛！中市家教中心攜手任林　助孩童願望成真留難忘回憶

導演看劇本就哭了　金海淑看《鬼媽媽的假期》淚崩：想起過世母親

媒體人尹乃菁開直播說他是軍火商　郭璽提告索賠300萬

「洸宏」捐贈桃園消防局災情勘查車　配置平鎮區救災

賴清德老家成「賴皮寮」周邊景點暴增　黃揚明：春風吹又生

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

藥廠輝瑞「集體裁員」2千人　市值蒸發4.4兆

少女被師帶回家性侵　丟450元逼和10友多P

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

上廁所沒衛生紙　女發現男友超噁習慣分手

即／北韓深夜突射飛彈！日韓齊發警報

即／拜登車隊發生車禍

她玩卡丁車頭髮捲入引擎！頭皮被活活剝下

男大生做志工遇見女童　10年後娶回家

2023全球最強護照排名出爐　台灣排在第70

快訊／不到12小時！　北韓今晨又射彈道飛彈！

台灣半導體業全球矚目　BBC探討秘訣

北韓射彈後譴責美國：派核潛艦預演核戰

5台男在柬埔寨被抓　押往法院審訊

以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

更多熱門

相關新聞

偷走老師70萬泰銖　少女狂買11支iPhone

偷走老師70萬泰銖　少女狂買11支iPhone

泰國烏泰他尼府一名14歲少女偷偷跑進女老師家中，偷走70萬泰銖（約新台幣62.6萬元）拿來購買11支iPhone給她的男友與朋友們。女老師的這筆錢包括從教師儲蓄合作社借來的50萬泰銖，還有母親畢生積蓄20萬泰銖，但儘管警方介入，也只拿回12萬泰銖，無法替她討回全數資金。

舍監老公想硬闖　女碩生爬窗墜6F亡

舍監老公想硬闖　女碩生爬窗墜6F亡

颱風鯉魚襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

颱風鯉魚襲擊菲律賓南部　逾萬人避離

5台男在柬埔寨被抓　押往法院審訊

5台男在柬埔寨被抓　押往法院審訊

越南女首富張美蘭　10年挪用銀行1.29兆

越南女首富張美蘭　10年挪用銀行1.29兆

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞殭屍藥吩坦尼

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面