葉門反抗軍再度攻擊！消息曝「紅海水域將發生爆炸」　英國證實了

▲紅海在葉門附近海域可能有船隻將發生爆炸。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

紅海一艘在葉門附近航行的船隻最近通報,「胡塞武裝」恐將再次發動攻擊,而英國當局也接獲消息,聲稱葉門附近水域可能發生爆炸。

綜合路透社與以色列時報報導,英國皇家海軍管理的英國海上貿易行動機構(UKMTO)指出,一艘船可能會在距離葉門穆哈港(Mokha)以南約30海里的曼德海峽(Bab al-Mandab)發生爆炸。

Report of an incident in the vicinity of the Bab El Mandeb, 30m South of port Mokha, Yemen.



Reports of a possible explosion in the water 2NM off one of the vessels quarters.



via @UK_MTO pic.twitter.com/YMGTk5o7vB