舍監老公喝醉「猛砸房門想硬闖」　泰女碩生爬窗逃跑墜6樓亡

▲女碩生爬窗逃離，不慎墜樓身亡。（圖／翻攝自Facebook／Survive - สายไหมต้องรอด）



記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷某知名大學發生墜樓悲劇，一名女性碩士生獨自在宿舍休息，卻被女舍監的丈夫瘋狂敲門、意圖闖入，她情急之下選擇爬窗離開，未料不幸失足，從6樓墜落身亡。

Thaiger等泰媒報導，事件發生在13日凌晨4時，而死者父親16日委託臉書粉專「Survive - สายไหมต้องรอด」發文，希望讓更多人知道事件真相，幫女兒討回公道。

根據貼文內容，女舍監的丈夫疑似喝醉酒，突然到6樓猛敲女碩生房門，同時憤怒地大吼大叫。女碩生從小就很膽小，如今更害怕壞人闖入，驚嚇之餘從房間後方爬窗逃跑，卻因此墜樓喪命。

據悉，女舍監丈夫造成的騷動之大，就連隔壁房同學都忍不住錄音蒐證。而根據對話截圖，女碩生曾傳訊息給住在宿舍4樓的友人求助，對方擔心壞人持有武器，於是決定趕快去1樓找警衛，未料才剛抵達，就發現死者遺體。

女舍監丈夫事後表示，那天宿舍又發生機車停放問題，他只是想找車主解決，未料根本敲錯房門，對此感到抱歉。死者父親無法接受女兒白白死去，才會委託知名粉專發文，只希望盡速把消息散播出去，替孩子申冤。