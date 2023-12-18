京都直升機訓練中突然墜地　2人受傷送醫

記者詹雅婷／綜合報導

日本京都市伏見區18日當地中午發生一架民用直升機墜落事故，直升機進行訓練課程到一半時，從3公尺高的空中墜地，造成機上教官與學員2人受傷。

NHK報導，這起事件發生在「JPD京都直升機場」（JPD京都ヘリポート），18日上午11時許，教官與學員開始進行直升機駕駛操作訓練，怎知到了當地中午12時20分左右，機體後方旋翼葉片接觸到地面，發生墜落事故。

兩名傷者為20多歲與30多歲的男性，因頸部疼痛被救護車載走送往醫院，已知他們意識清楚，都能自行行走。警方事後也趕抵現場，調查事故原因。

發生事故的JPD京都直升機場為京都市伏見區宇治川沿岸的民用直升機場。依據該公司的介紹，直升機場於2014年設立，此處除了進行直升機駕駛所需執照的培訓之外，也經營京都市中心遊覽飛行等業務。