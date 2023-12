21歲男露營被蚊子叮一口　「同時染3種腦炎」送ICU昏迷4個多月

▲男子露營時被蚊子叮咬命危。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲21歲男子迪倫(Dylan Meyer)與朋友露營時被蚊子咬傷,他當時沒有在意,沒想到幾天後返回工作時突然瘋狂嘔吐,並且昏倒,被送到加護病房長期接受治療,家人甚至已經做好可能要為他舉辦葬禮的準備。

男子迪倫今年3月與朋友在維多利亞州東北部拉瑟格倫(Rutherglen)露營時被蚊子咬傷,幾天後他突然感覺不適,開始瘋狂嘔吐,並且在工作時昏倒,送醫發現他因為被蚊蟲咬傷,罹患日本腦炎(JEV)、澳洲墨累谷腦炎(Murray Valley encephalitis)與自體免疫腦炎(Autoimmune encephalitis)。

