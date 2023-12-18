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藥廠輝瑞爆「集體裁員」！2000人慘丟飯碗　市值蒸發4.4兆

▲▼輝瑞。（圖／路透）

▲全球知名生技藥廠輝瑞如今面臨裁員潮。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球知名生技藥廠輝瑞（Pfizer）當初靠著新冠肺炎（COVID-19）疫苗、相關口服等抗病毒藥，在疫情期間風光一時，公司收益甚至飆破1000億美元，但卻因全球新冠疫情趨緩，而導致收益不如預期、股價重挫49%，因此最終無預警宣布將進行「結構重組」，包括裁撤2000多名員工，顯示這波裁員潮已經燒到醫療大廠。

根據《華爾街日報》、《路透社》，其實在全球新冠疫情尚未結束時，輝瑞曾經是全球最吸金的企業，因為他們在最短的時間內研發出新冠疫苗、口服抗病毒藥物，使得公司收益突破1000億美元，今年3月更宣布收購藥廠Seagen，將4種已核准的癌症療法納入旗下，豈料疫情結束後業績卻一落千丈，新冠疫苗與相關藥品銷售的業績跌得比公司預期還快。

本月14日，輝瑞股價收在26.13美元，創下2013年6月5日以來的新低紀錄，今年到目前輝瑞的股價更是重挫49%，蒸發市值達1400億美元（約新台幣4.4兆元），還遠遠超過2004年的670億美元，這迫使輝瑞不得不啟動一項削減成本的計畫，至2024年底每年開源節流40億美元，其中還包括必須裁員，也因此光是英國肯特郡桑威治（Sandwich）的工廠就裁員500人。

輝瑞旗下各地8萬3000名員工，將有2000名職員丟掉飯碗，其中包括癌症科學家、英美各地的研發人員，原先已經推動的研究計畫也被迫告吹。

▲▼輝瑞藥廠執行長博爾拉（Albert Bourla）。（圖／達志影像／美聯社）

▲輝瑞藥廠執行長博爾拉。（圖／達志影像／美聯社）

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）今年10月在與其他高層舉行對談時，曾經解釋此舉是為了因應成長而所必須做出的調整，但員工們卻不買單，紛紛開酸表示，「前景光明......但卻可能被炒魷魚」。

報導指出，輝瑞廠的新冠疫苗2021年、2022年的年度銷售額皆超過360億美元，超過所有單一年度的各種處方藥品，而去年再加上病毒口服藥Paxlovid，則使業績超過1000億美元大關；不過，許多之前接種過新冠疫苗的民眾都認為，其實打追加劑並沒有百分之百防堵感染的功效，加上更多人對持續數年的疫情感到疲乏，因此疫情減緩後，疫苗需求下跌速度更快。

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