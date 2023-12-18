小學5年級畫18禁狗爬式！老師嚇壞曝：小1不識字卻已知情色

▲小學5年級就會畫18禁狗爬式，讓老師直呼可怕。（翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名性教育專家阿奇費魯斯近日在臉書上指出，有老師發現就讀小學5年級的學生，在筆記本上塗鴉素描，畫的內容竟然是18禁狗爬式。甚至還有小學1年級的學生，對於情色話題已經可以滔滔不絕談論，讓老師直呼：「這是很可怕的現象！」

據馬來西亞《中國報》報導，阿奇費魯斯指出，不少老師們向他訴說各自班上的小學生，沉淪在淫穢情色話題中的擔憂。就有老師發現，一名5年級學生在筆記本上塗鴉素描，但畫的內容竟然是18禁狗爬式。另外還有老師說，班上有一名1年級學生，直接在班上模仿性愛動作，大聊色情話題。

▲阿奇費魯斯感慨地說，有些小1生甚至還不識字，就已經懂得這些色情元素。（翻自《中國報》）

老師之後問學生，這些情色內容從哪裡學來，於是學生們直接從YouTube打出關鍵字，各種情色內容就跳出來。阿奇費魯斯感慨地說，許多學生甚至還不識字，就已經懂得這些色情元素。阿奇費魯斯表示，現在許多猥褻行為，已經不再像過去是從中學開始，而是從一年級或學前就存在了。因此他也提醒家長，教育要從家裡做起，就算再忙，也要擔起監督的責任，不要讓小孩被手機不良內容帶壞。

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