SOS！以色列3人質用廚餘寫求救字句　舉白旗卻全被以軍擊斃

▲以色列3名人質用廚餘寫救命。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列軍方誤殺3名舉著SOS白旗人質的事件震驚國際社會，依據最新曝光的消息，這3名以色列人質當時使用廚餘寫下求救字句「SOS」、「救命、3名人質」，但最終卻命喪自己人之手。

綜合BBC報導，這3名人質分別是28歲的海姆（Yotam Haim）、25歲的埃爾-塔拉卡（Samer El-Talalqa）與26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz），都是10月在以色列南部社區遭綁架。

▲以色列國防軍在加薩走廊誤殺3名人質。（圖／翻攝自X）

以色列一名軍方人士透露，這3人當時從一棟建築物走出來，都沒有穿上衣，其中一人手上拿著綁有白衣服的棍子，儘管當時3名人質距離以軍還有數十公尺遠，但以軍仍感受到威脅，當下認定他們是恐怖分子，隨即開火。

這造成2名人質當場死亡，另一人受傷退回建築物內。在聽到有人用希伯來語呼救之後，營長下令部隊停火，隨後這名受傷的人質再度出現，遭到擊斃。

目前不清楚3名人質是被綁架者拋棄還是自行逃脫，但據信他們已在建築物內待上一段時間。在這起事件發生後，以色列官員表示，本案違反以軍交戰規則，已展開調查。以色列正面臨針對人質釋放達成協議的壓力，傳仍有大約120名人質被關押在加薩。