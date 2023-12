SOS！以色列3人質用廚餘寫求救字句　舉白旗卻全被以軍擊斃

▲以色列3名人質用廚餘寫救命。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

以色列軍方誤殺3名舉著SOS白旗人質的事件震驚國際社會,依據最新曝光的消息,這3名以色列人質當時使用廚餘寫下求救字句「SOS」、「救命、3名人質」,但最終卻命喪自己人之手。

綜合BBC報導,這3名人質分別是28歲的海姆(Yotam Haim)、25歲的埃爾-塔拉卡(Samer El-Talalqa)與26歲的沙姆利茲(Alon Shamriz),都是10月在以色列南部社區遭綁架。

▲以色列國防軍在加薩走廊誤殺3名人質。(圖/翻攝自X)

以色列一名軍方人士透露,這3人當時從一棟建築物走出來,都沒有穿上衣,其中一人手上拿著綁有白衣服的棍子,儘管當時3名人質距離以軍還有數十公尺遠,但以軍仍感受到威脅,當下認定他們是恐怖分子,隨即開火。

這造成2名人質當場死亡,另一人受傷退回建築物內。在聽到有人用希伯來語呼救之後,營長下令部隊停火,隨後這名受傷的人質再度出現,遭到擊斃。

目前不清楚3名人質是被綁架者拋棄還是自行逃脫,但據信他們已在建築物內待上一段時間。在這起事件發生後,以色列官員表示,本案違反以軍交戰規則,已展開調查。以色列正面臨針對人質釋放達成協議的壓力,傳仍有大約120名人質被關押在加薩。

— NEW INFO: IDF released some images of signs made by the 3 Israeli hostages mistakenly killed by soldiers in Gaza. The signs said “SOS” and “Help, 3 hostages” and were written with leftover food. IDF thought the building was a trap. The three hostages were hiding there… pic.twitter.com/ivRBUyrmvg