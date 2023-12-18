轎車衝撞拜登車隊「特勤局包圍拔武器」　拜登目睹表情超震驚

▲美國特勤局包圍衝撞總統車隊的銀色轎車。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登的車隊17日晚間8時左右發生車禍，本應滴水不漏的維安工作遭到破壞。根據現場畫面，肇事轎車撞上總統車隊後，立刻遭美國特勤局包圍、拔出武器示警，男性駕駛也被指示高舉雙手，而拜登目睹後一臉震驚，戲劇性表情全被鏡頭拍下。

▲拜登震驚目睹事故。（圖／路透）



ABC、美聯社等外媒報導，拜登夫婦與競選團隊共進晚餐，享用番茄醬義大利麵後，準備從德拉瓦州的競選總部離開。未料，總統走向正在等候、處於靜止狀態的裝甲SUV時，附近另一輛用於封鎖十字路口的美國特勤局SUV，竟遭轎車撞上。

▲警方與特勤局上前應對。（圖／路透）

肇事的是一輛銀色轎車，掛著德拉瓦州車牌，撞上SUV後保險桿受損。隨後，駕駛竟還試圖繼續駛進被封鎖的十字路口，馬上被警方與特勤局包圍應對。

JUST IN: Car crashes into vehicle which is part of Biden's motorcade in Delaware. Circumstances unclear. Biden was at a campaign event and not involved pic.twitter.com/kStcPneTEZ — BNO News (@BNONews) December 18, 2023

拜登顯然被碰撞及巨響嚇到，忍不住露出驚訝神情，望向事故發生方向。隨後，他被引導上了正在等候的裝甲SUV，而第一夫人吉兒（Jill Biden）當時已經坐在車內，夫妻倆接著被迅速送回家裡。

拜登的行程並未受到這起事件影響，美國特勤局則尚未對此事件發表評論。

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