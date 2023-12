轎車衝撞拜登車隊「特勤局包圍拔武器」　拜登目睹表情超震驚

▲美國特勤局包圍衝撞總統車隊的銀色轎車。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國總統拜登的車隊17日晚間8時左右發生車禍,本應滴水不漏的維安工作遭到破壞。根據現場畫面,肇事轎車撞上總統車隊後,立刻遭美國特勤局包圍、拔出武器示警,男性駕駛也被指示高舉雙手,而拜登目睹後一臉震驚,戲劇性表情全被鏡頭拍下。

▲拜登震驚目睹事故。(圖/路透)



ABC、美聯社等外媒報導,拜登夫婦與競選團隊共進晚餐,享用番茄醬義大利麵後,準備從德拉瓦州的競選總部離開。未料,總統走向正在等候、處於靜止狀態的裝甲SUV時,附近另一輛用於封鎖十字路口的美國特勤局SUV,竟遭轎車撞上。

▲警方與特勤局上前應對。(圖/路透)

肇事的是一輛銀色轎車,掛著德拉瓦州車牌,撞上SUV後保險桿受損。隨後,駕駛竟還試圖繼續駛進被封鎖的十字路口,馬上被警方與特勤局包圍應對。

JUST IN: Car crashes into vehicle which is part of Biden's motorcade in Delaware. Circumstances unclear. Biden was at a campaign event and not involved pic.twitter.com/kStcPneTEZ