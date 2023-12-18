搭機不怕航班出錯！評選全球「處理得宜」航空公司　台灣華航上榜

▲中華航空入選今年全球最佳航空公司排行榜前十名。（圖／華航）

記者羅翊宬／綜合報導

搭乘一架現代化的飛機，影響乘客搭乘體驗的，不僅包括飛機所提供的餐食、舒適的座椅、笑容可掬的空服員，其實當面臨危機時航空公司的應對也相當重要，包括如何處理顧客索賠、乘客意見、準點率等。為此，航空乘客權益服務平台AirHelp針對全球83間航空公司進行評估，其中來自台灣的華航擠進前10名。

根據CNBC，航空乘客權益服務平台AirHelp審視今年1月1日到9月30日的資料，針對航空公司面對問題時如何對待乘客去做評估，評估標準包括準點率、乘客意見、客戶索賠等。AirHelp的執行長帕夫利辛（Tomasz Pawliszyn）表示，「每個因素在評分中的權重都是相等的。」

＊2023年最佳航空公司排行前十名：

1. 卡達航空（Qatar Airways）：8.38

2. 歐洲之翼航空（Eurowings）：8.27

3. LOT波蘭航空（LOT Polish Airlines）：8.11

4. 阿提哈航空（Etihad Airways）、全日本空輸（All Nippon Airways）：8.09

6. 奧地利航空（Austrian Airlines）：8.07

7. 美國航空（American Airlines）：7.97

8. 中華航空（China Airlines）：7.92

9. 挪威優德魯航空（Widerøe）：7.89

10. 聯合航空（United Airlines）：7.88

帕夫利辛透露，總部位於卡達首都杜哈的卡達航空，從2015年起便在評分排行榜上「名列前茅」，只有2016年時意外跌至第二名，僅次於新加坡航空公司，2022年時又並列第一。

AirHelp也分析航空公司面臨乘客索賠、以及處理索賠時的態度（包括是否拒絕索賠），其中得分最高的5間航空公司中就有包括來自台灣的中華航空，華航與布魯塞爾航空（Brussels Airlines）以8.2分並列第一、聯合航空與北歐航空（SAS）則以8.2分並列第二。

＊2023年排行榜最低的前五間航空公司：

1. 突尼西亞航空（Tunisair）：4.12

2. 英國航空（British Airways）：5.03

3. 美國邊疆航空（Frontier Airlines）、土耳其飛馬航空（Pegasus Airlines）：5.18

5. 捷克航空（Czech Airlines）：5.20

其中，英國航空因為在解決索賠方面的表現最差，僅獲得1分，因此位列2023年全球排行榜最低的航空公司。AirHelp分析，英國航空作為全球最大且最受歡迎的航空公司之一，可能必須處理大量索賠。英國航空公司則回應CNBC，「我們正在致力改善處理時間，已經額外招募1500名新同事協助我們，且引入最新的自動化技術更快解決索賠問題，讓絕大多數案件能在7周內獲得解決。」