　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2023全球最強護照排名出爐「台灣排名第70」　前20名僅2亞洲國家

▲▼護照,全球護照。（圖／CFP）

▲2023年12月全球最好用護照排名出爐。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

2024年即將到來，在全球旅遊熱潮之下究竟哪一本護照最暢行無阻？考量了免簽證、落地簽證、電子簽證入境國家數等綜合評分項目，2023年12月「全球最好用護照」排名出爐，由西班牙護照拿下全球第一，而前20名只有2個亞洲國家，分別是排在第2名的新加坡，與第15名的日本，至於台灣則排在世界第70位。

每月更新一次的全球護照指數VisaGuide.World Passport Index近日公布2023年12月最新排名，前五名依序分別為西班牙、新加坡、德國、義大利與法國。若旅客持有全球最好用的西班牙護照前往世界約200個國家，只有18國需要事前申請傳統的簽證，多達106國免簽，甚至有43國能「免護照」入境。

亞洲最強大的護照依然由新加坡拿下，雖然新加坡人無法「免護照」前往其他國家，但是擁有多達156國免簽資格，8國可憑「電子旅行證」（eTA）獲授權入境，30國落地簽證，12國可用電子簽證入境。

不可否認地，歐盟與申根國家的護照最方便跨國通行，全球前40名中只有9本是非歐盟或非申根公約國的護照，除了新加坡外，還包含日本（第15名）、南韓（第27名）、英國（第28名）、紐西蘭（第29名）、澳洲（第34名）、加拿大（第38名）、阿拉伯聯合大公國（第39名）與美國（第40名）。台灣則排在第70，前後多為中南美和非洲國家。

據VisaGuide.World Passport Index排名，全球前10大最強護照依序是：

▪ 西班牙

▪ 新加坡

▪ 德國

▪ 義大利

▪ 法國

▪ 荷蘭

▪ 芬蘭

▪ 瑞典

▪ 挪威

▪ 丹麥

ET快訊
快訊／殺7人！陸甜美女師被押赴刑場　執行死刑
月入2000萬！　藏台中透天躺著賺
丹妮婊姐「B→E」承認隆乳　術後1個月後悔了
大學藏製毒廠爆炸起火　生技負責人是首腦！金主跑了
桃機炸滿人潮「以為是跨年」！保全籲過海關前「先脫外套」省時間
行人怒踹「行動豪宅」遭架走　警方曝結局
周杰倫罹病「10公尺走了10分鐘」　劉畊宏爆：痛到難走路
LIVE／阿傑反擊「不到8公分」約砲coser　Dcard遭
象鼻岩斷裂墜海「救了一堆人」！　律師：該入祀忠烈祠
快訊／警方搜索碰釘子　Dcard回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上完廁所沒有衛生紙　正妹意外發現男友家「超噁習慣」崩潰分手

越南女首富張美蘭涉詐騙落網　10年挪用銀行1.29兆

首爾景福宮又慘遭「亂塗鴉」　畫完還拍照留念！警鎖定塗鴉怪客身份

35歲印度女在水溝上廁所　被恐怖鄰居用鐵棍「重擊私處」昏迷送醫

首爾凍爆！南韓「-21℃最強寒流」跌破今冬低溫　最冷時間還沒來

男大生做志工認識國小妹　10年後「直接把她娶回家」

和丈夫吵架！紐約人妻突然從36樓豪宅墜落　醫生夫得知消息心碎

12歲女童接媽媽回家！4男半路騙往油棕園性侵　法院重判16年

SOS！以色列3人質用廚餘寫求救字句　舉白旗卻全被以軍擊斃

搭機不怕航班出錯！評選全球「處理得宜」航空公司　台灣華航上榜

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

上完廁所沒有衛生紙　正妹意外發現男友家「超噁習慣」崩潰分手

越南女首富張美蘭涉詐騙落網　10年挪用銀行1.29兆

首爾景福宮又慘遭「亂塗鴉」　畫完還拍照留念！警鎖定塗鴉怪客身份

35歲印度女在水溝上廁所　被恐怖鄰居用鐵棍「重擊私處」昏迷送醫

首爾凍爆！南韓「-21℃最強寒流」跌破今冬低溫　最冷時間還沒來

男大生做志工認識國小妹　10年後「直接把她娶回家」

和丈夫吵架！紐約人妻突然從36樓豪宅墜落　醫生夫得知消息心碎

12歲女童接媽媽回家！4男半路騙往油棕園性侵　法院重判16年

SOS！以色列3人質用廚餘寫求救字句　舉白旗卻全被以軍擊斃

搭機不怕航班出錯！評選全球「處理得宜」航空公司　台灣華航上榜

民進黨：吳欣盈讓新光金市值縮水4800億　好意思公布金融政策？

上完廁所沒有衛生紙　正妹意外發現男友家「超噁習慣」崩潰分手

不敢相信這麼好玩！南北爸媽超羨慕「科博館《奇幻自然》」六大亮點搶先看

2024龍崎光節空山24日開展　黃偉哲邀民眾前來感受龍崎光與美之夜

大谷翔平記者會佩戴日製手錶引關注　美媒：很好的選擇

越南女首富張美蘭涉詐騙落網　10年挪用銀行1.29兆

搭自由座「用包包佔位」抱孩離開　他狂被問：有人坐嗎？結局辛酸

謝金河：台積電3年內全球布局收成　市值向輝達看齊

楊聰財／健保再不改革 國家安全就完蛋！

殺7人逃亡20年！甜美女師交男友淪陪酒女　被押赴刑場「執行死刑」

國際熱門新聞

少女被師帶回家性侵　丟450元逼和10友多P

新婚妻沒流血！夫逼驗處女　醫：你不夠長

即／北韓深夜突射飛彈！日韓齊發警報

即／拜登車隊發生車禍

快訊／不到12小時！　北韓今晨又射彈道飛彈！

台灣半導體業全球矚目　BBC探討秘訣

北韓射彈後譴責美國：派核潛艦預演核戰

以色列：發現開戰以來最大哈瑪斯地道　可行駛小車

女不想顧孩卻不交撫養權！竟因贍養費

以色列參謀總長：已在加薩俘虜逾1000人

埃及消息：以色列和哈瑪斯對停火態度開放但仍有歧見

明年逾40國舉行全國性大選　英媒：台灣壓力最大

歌后白智榮曝北韓出演內幕！在飯店被監聽

安卓控股董事經理蔡文傑　窒息過世

更多熱門

相關新聞

2021年最新護照排名出爐　台灣進步1名排第31

2021年最新護照排名出爐　台灣進步1名排第31

英國全球居留權和公民身分顧問公司6日公布2021年第3季全球護照排名，擁有193個免簽國的日本四度居冠，其次分別為新加坡、南韓及德國。台灣則較先前上升1名，與模里西斯及聖露西亞並列第31名，享有146國免簽。

2021「最好用護照」排名曝！台灣145免簽國僅是第32

2021「最好用護照」排名曝！台灣145免簽國僅是第32

2017最好用護照　中華民國第28名

2017最好用護照　中華民國第28名

關鍵字：

全球護照各國護照最好用護照世界護照排名護照排名

讀者迴響

熱門新聞

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

RJ廉傑克曼遭女網友「約砲欺騙粉絲」

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面