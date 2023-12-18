快訊／拜登車隊發生車禍！　離開競選總部遭汽車撞上

▲拜登車隊發生車禍。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

根據ABC、路透社等最新消息，美國總統拜登17日晚間離開德拉瓦州（Delaware）競選總部時，其總統車隊的一輛SUV遭另一輛轎車撞上。目擊者表示，拜登與第一夫人吉兒（Jill Biden）安然無恙。

報導指出，拜登與競選團隊共進晚餐，吃了番茄醬義大利麵後離開總部，未料碰上意外。車禍發生後，多名安全人員包圍車輛，而拜登夫婦則安全返抵家中。

▼拜登離開競選總部及車禍後的反應。（圖／路透）

已知被撞的車輛是美國特勤局的車，這輛車被用來封鎖競選總部附近的十字路口。當時這輛銀色轎車當時企圖駛入一處封閉的十字路口，保險桿在車禍發生後受損，這輛車後來被多名安全人員拔出武器包圍。在事情發生之後，特勤局人員護送拜登上車。

▼美國總統拜登車隊發生車禍。特勤局車輛被撞之後，特勤局人員包圍車輛。（圖／路透）